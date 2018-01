Mercato: Barcelone est bien le meilleur ami du banquier de Liverpool

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Après des mois de pourparlers, le FC Barcelone est parvenu à ses fins en recrutant Philippe Coutinho à prix d'or à Liverpool (120 millions d'euros + 40 millions de bonus). Entre les deux clubs, le mercato est souvent très onéreux et très réussi. Cinq joueurs ont fait l'objet de transferts entre les Reds et les Blaugrana.

"C'est un rêve qui devient réalité". Avant sa présentation officielle ce lundi 8 janvier, Philippe Coutinho a déjà fait part de ses premières impressions durant le week-end écoulé, quand son souhait s'est réalisé. L'opération tentée durant l'été 2017 a abouti début 2018 : le Brésilien quitte le FC Liverpool pour le FC Barcelone.

La connexion Liverpool-Barça marche souvent très bien



Le transfert de l'international auriverde entre dans l'histoire. Philippe Coutinho devient le 3e joueur le plus cher du monde après Neymar (dont le PSG a activé la clause libératoire de 222 millions d'euros pour l'acheter au Barça) et Kylian Mbappé (prêté par Monaco à Paris avant un transfert prévu durant l'été 2018 pour 135 millions d'euros + 45 millions de bonus). Pour faire venir le Brésilien, le Barça a dépensé 120 millions d'euros + 40 millions de bonus.



Liverpool aurait voulu conserver son joyau, mais l'appel de la Catalogne et les sommes en jeu ont fait pencher la balance. Entre les deux clubs, les affaires vont plutôt bien. Philippe Coutinho est le 3e joueur à quitter les Reds pour les Blaugrana. Les deux précédents ont connu de grands succès à Barcelone. Il s'agit de Javier Mascherano, recruté en 2010, et de Luis Suarez, recruté en 2014.



Seuls deux joueurs ont fait le chemin inverse Barcelone-Liverpool. Et c'est déjà moins récent que le trio Coutinho-Suarez-Mascherano. Le premier n'a pas connu la réussite dans ces deux clubs que durant ses meilleures années à l'Ajax Amsterdam. Son nom : Jari Litmanen, le milieu offensif finlandais. 3e du Ballon d'Or 1995, il ne s'est pas plus imposé au Barça (1999-2001) qu'à Liverpool (2001-2002).



Le second a fait les beaux jours des Reds pendant trois saisons : Luis Garcia, arrivé en 2004. L'Espagnol a notamment envoyé son équipe en finale de la Ligue des champions 2005 en marquant le fameux but "fantôme" contre Chelsea en demi-finale retour.

Les sommes énormes gagnées par Liverpool grâce au Barça



Liverpool a perdu un grand talent avec Philippe Coutinho, mais le club de la Mersey a aussi gagné beaucoup d'argent. En janvier 2013, les Reds avaient récupérer ce joueur en difficulté, après ses passages ratés à l'Inter Milan et à l'Espanyol Barcelone, pour seulement 10 millions d'euros. La plus-value est exceptionnelle.



Coutinho représente la plus grosse rentrée d'argent de l'histoire de Liverpool sur le marché des transferts. Il devance... un autre joueur du Barça : Luis Suarez, vendu pour 81 millions d'euros. Sportivement, les ventes des Reds aux Blaugrana sont des coups durs, mais financièrement, ce sont d'excellentes opérations. Barcelone est le club qui a le mieux rempli les caisses des Reds. Entre Coutinho (120 + 40), Suarez (81) et Mascherano (20), Liverpool a déjà gagné 261 millions d'euros grâce aux Catalans.