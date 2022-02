En difficulté à Manchester City, où il est devenu remplaçant, Sergio Agüero a remis son avenir dans les mains de ses dirigeants. Complexe, à cause de son passé récent, son cas sera à suivre lors des prochaines semaines.

Le cas Sergio Agüero commence à sérieusement secouer le quotidien de Manchester City. Remplaçant depuis trois rencontres, l’Argentin, qui a visiblement perdu sa place de titulaire aux yeux de Pep Guardiola, a remis en cause son futur dans le Nord de l'Angleterre. Les débuts canons de Gabriel Jesus, débarqué cet hiver, et auteur de quatre buts en trois rencontres, ont en tous cas remis en cause le statut d’indéboulonnable du gendre de Diego Maradona chez les Sky Blues.