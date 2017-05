Mercato: Benatia à Turin pour de bon, James Rodriguez d'accord avec Manchester United d'après la radio RCN

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Medhi Benatia s'engage définitivement à la Juventus

Il n'est pas titulaire au sein de la défense de la Juventus, mais il est important dans la rotation que Massimiliano Allegri met en place. Medhi Benatia remplit parfaitement son rôle : bon coéquipier, bon sur le terrain quand on fait appel à lui. La Vieille Dame est satisfaite et a décidé, ce vendredi 12 mai, de lever l'option d'achat dont elle disposait. Prêté par le Bayern Munich l'été dernier, le Marocain est désormais lié à la Juve jusqu'en 2020. Coût de l'opération : 17 millions d'euros.

James Rodriguez aurait un accord avec Manchester United selon RCN

James Rodriguez ne se satisfait plus de son rôle de remplaçant de luxe au Real Madrid. L'ancien Monégasque est sur le départ et son nom compte parmi ceux qui agitent le plus les rubriques Transferts de la presse. Ces dernières semaines, il est question d'un intérêt de Manchester United pour le Colombien. Et cela semble se confirmer : la radio colombienne RCN affirme que le meilleur joueur du Mondial 2014 a trouvé un accord avec les dirigeants mancuniens.

Le Baromètre Téléfoot: 60% de chances que James Rodriguez signe à Manchester United cet été

Il est temps de partir pour James Rodriguez. En l'absence de Gareth Bale, souvent blessé cette saison, il avait une petite chance à saisir : c'est finalement Isco qui en a profité. Les performances du Colombien sont pourtant bonnes. Mais Rodriguez a besoin de jouer régulièrement pour redevenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

La piste Manchester United est tout à fait crédible, d'autant plus que l'agent de l'ex-Monégasque est Jorge Mendes, qui s'occupe aussi des intérêts de José Mourinho, le coach des Red Devils. RCN indique aussi que MU aurait promis à James Rodriguez le n°10 de Wayne Rooney (l'international anglais est annoncé partant). Mais il faut tout de même trouver un accord avec le Real, qui a dépensé 75 millions d'euros pour l'acheter en 2014.

Riyad Mahrez veut quitter Leicester (The Telegraph, Skysports)



Meilleur joueur de Premier League la saison dernière, Riyad Mahrez était l'un des héros ayant permis à Leicester City de décrocher un improbable titre de champion d'Angleterre. L'Algérien avait ensuite été très courtisé par les cadors du championnat anglais. Il était finalement resté, comme son acolyte Jamie Vardy. Aujourd'hui, la donne a changé.

D'après The Telegraph, le milieu offensif aurait un accord avec les dirigeants des Foxes : il aurait prolongé l'été dernier jusqu'en 2020 avec l'assurance de pouvoir s'envoler lors du prochain mercato. Mahrez veut partir. "Je veux jouer la Ligue des champions tous les ans. Je veux être dans un grand club et gagner des trophées. C'est ça, mon objectif", a-t-il déclaré à Skysports. Les rumeurs font état d'un intérêt d'Arsenal, Tottenham, Chelsea, et même de l'Olympique de Marseille.

Le Baromètre Téléfoot : 95% de chances que Riyad Mahrez quitte Leicester cet été

L'an dernier, Riyad Mahrez a laissé passer le train. Il ne le fera pas une deuxième fois. A Leicester, le Fennec a accompli son devoir. Il a mené le club jusqu'au titre, est resté malgré les sollicitations, a découvert la Ligue des champions et a fait face à une saison très difficile en Premier League. Désormais, à 26 ans, il est temps de voir plus grand. A lui de trouver le bon club où il pourra viser haut et jouer.