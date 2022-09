Mercato : Benteke à Liverpool, Vidal au Bayern Munich, Ramos reste au Real Madrid

Mercredi, le mercato a été riche en rumeurs. Ce jeudi, place aux officialisations. Arturo Vidal va s’engager avec le Bayern Munich, tandis que Liverpool a annoncé le recrutement de Christian Benteke.

.@kingarturo23 - Rummenigge bestätigt, dass mit beiden Parteien Einigkeit erzielt wurde. Mehr: http://t.co/zzBNtqxpFr pic.twitter.com/7wmXk9ind1 dash; FC Bayern München (@FCBayern) 23 Juillet 2015

Sirigu devrait rester au PSG

Après avoir recruté Aleix Vidal et Arda Turan,, à en croire AS. L’entraîneur des Catalans, Luis Enrique, verrait en l’Espagnol un remplaçant capable d’apporter un jeu aérien.

Depuis l’arrivée de Kevin Trapp au Paris-Saint Germain, la relation de Salvatore Sirigu avec le club s’était tendue. Et pour cause, l’Italien n’est pas assuré d’être titulaire la saison prochaine. Si un départ avait un temps été évoqué, Sirigu devrait bien rester au PSG. L’ancien de Palerme s’est exprimé en marge de la victoire face à la Fiorentina : « Pour l'instant, mon avenir est ici, personne ne m'a rien dit. Est-ce que j'ai eu des contacts avec Sabatini [le directeur sportif de l'AS Roma] ? Non. »





Manchester City sur Kevin De Bruyne

Excellent cette saison avec Wolfsbourg, Kevin De Bruyne attire toutes les convoitises. Manchester City en aurait fait une de ses priorités, et serait prêt à débourser 70 millions d’euros pour le milieu de terrain belge, à en croire HLN. Des discussions auraient même été entamées entre les représentants du joueur et les dirigeants de Wolfsbourg.