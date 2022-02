Mercato : Blind à Manchester United, Rémy vers Chelsea, Tottenham accueille Stambouli

Le mercato s’emballe en Angleterre. Manchester United recrute Blind. Rémy devrait atterrir à Chelsea, qui perd Torres. Quant à Stambouli (Montpellier), il s’en va à Tottenham.

Blind, direction Manchester United

Après avoir recruté Angel Di Maria pour 75 millions d’euros au Real Madrid, Manchester United s’est attaché les services de Daley Blind (24 ans). Le montant du transfert serait de 17 millions d’euros. Le club mancunien l’a annoncé sur son compte Twitter ce samedi matin. Le défenseur international néerlandais, qui évoluait à l’Ajax Amsterdam, doit passer sa visite médicale. Avec la venue du latéral gauche, auteur d’une belle Coupe du monde, Manchester United est le club le plus dépensier cet été, avec presque 200 millions d’euros.

BREAKING: #mufc has reached agreement with Ajax to sign Daley Blind, subject to a medical and personal terms. pic.twitter.com/2l1l7I2Aow

Rémy en route pour Chelsea

Il devait s’engager avec Liverpool, mais Loïc Rémy (27 ans) devrait prendre la direction de Chelsea. Nos confrères italiens croient savoir que les négociations auraient abouti ces dernières heures et qu’une officialisation interviendrait rapidement. La transaction serait de 12 millions d’euros. L’attaquant français, sous contrat avec les Queens Park Rangers jusqu’en 2017, pallierait le départ de Fernando Torres, prêté à l’AC Milan pour deux saisons.

Tottenham enrôle Stambouli

Montpellier et Marseille étaient d’accord pour un transfert, mais pas le joueur. Le club phocéen le voulait pour évoluer en défense, mais Benjamin Stambouli a préféré s’engager en Premier League. L’heureux acquéreur se nomme Tottenham. Sous les ordres de Mauricio Pochettino, le milieu de terrain de 24 ans devrait former un duo 100% tricolore avec Étienne Capoue, l’ancien de Toulouse.

Agger retourne au pays

Fin de parcours pour Daniel Agger à Liverpool. Le défenseur central danois (29 ans) quitte les bords de la Mersey, où il évoluait depuis janvier 2006, pour Bröndby, son club formateur. "J'ai commencé à ressentir les effets de jouer régulièrement dans un championnat aussi exigeant physiquement que la Premier League, et je ne voulais pas rester sans être sûr de pouvoir relever ce défi semaine après semaine. J'ai eu l'opportunité de revenir à Bröndby. C'est la bonne décision", a indiqué le joueur sur le site du vice-champion britannique.

Liverpool can today confirm that @DanielAgger has completed a return to his former team, Brondby #YNWADaniel pic.twitter.com/Z6mjJwKorQ