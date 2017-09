Mercato / Borussia Dortmund - Aubameyang : "J'étais un souhait d'Al-Khelaïfi"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le PSG : "Antero Henrique a décidé de ne pas me prendre"





"Au début du mois de juin, j’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi. C’était juste avant qu’ Antero Henrique arrive. Et une fois qu’il est arrivé, il a décidé qu’il ne voulait pas me prendre. Si j'étais un souhait d'Al-Khelaïfi ? Oui, exactement."





Sur les approches venues de Chine : "Un désastre"





"Je ne les ai pas vraiment pris au sérieux, ça a manqué de professionnalisme, donc j’ai laissé tomber. Ils ont galéré à nous envoyer une offre écrite, que ce soit au club, ou à moi-même. C’était vraiment un désastre, franchement. Ils sont venus ici, ils sont repartis, ils ont dit qu’ils allaient revenir et ils ne sont pas revenus."





Sur le projet de l'OM : "Il va falloir faire un peu mieux"





"C’est un club historique et forcément ça peut intéresser. A titre personnel, je dois dire pourquoi pas, j'aime le club mais je ne suis pas trop sûr de leur projet, mais ce n’est qu’un avis. S’ils veulent viser le titre et une place au soleil sur la scène européenne, il va falloir faire un peu mieux. Si on prend la différence, alors certes Paris a déployé énormément de moyens, mais bon quelque part ils ont montré qu’ils voulaient gagner."





