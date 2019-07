Mercato – Boudebouz à l'ASSE (officiel), le teaser de Lukaku

Téléfoot fait le point sur les dernières infos du mercato avec les transferts officialisés et les incontournables rumeurs !

Boudebouz à Saint-Etienne

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours et c'est désormais officiel : Ryad Boudebouz (29 ans), qui évoluait au Betis Séville, rejoint les Verts qui viennent de vendre Rémy Cabella à Krasnodar.

L'international algérien, non retenu pour la CAN 2019, a signé un contrat de trois ans avec les Verts. Le montant du transfert serait de 4 millions d'euros.



Lukaku s'affiche avec… son agent

Romelu Lukaku va-t-il quitter Manchester United ? Agé de 26 ans, l'attaquant est courtisé par plusieurs clubs de Serie A (Juventus, Inter) et a publié sur son compte Twitter une photo de lui avec son agent et le message suivant : "Soon to be continued" ce qui signifie "Bientôt à suivre".

La situation de l'international belge devrait donc se décanter dans les prochains jours voire les prochaines heures.



Les autres infos du jour

L'attaquant du SM Caen (Ligue 2), Enzo Crivelli (24 ans) a signé un contrat de quatre ans avec le Basaksehir Istanbul où évoluent des anciennes gloires de la Premier League comme Robinho, Gaël Clichy et Demba Demba mais aussi l'ancien joueur du Barça, Ardan Turan.

Le Real Madrid a prêté pour une saison le défenseur central espagnol Jesus Vallejo (22 ans) à Wolverhampton (Premier League).

Laissé libre par le Barça, Thomas Vermaelen rejoint le Vissel Kobe. L'international belge âgé de 33 ans a signé un contrat pour deux saisons et retrouvera deux anciens coéquipiers : le Blaugrana Iniesta et le Gunner Podolski.