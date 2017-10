Mercato: le Calcio fait les yeux doux à Di Maria

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Certainement titulaire ce soir face à Nice, Angel Di Maria pourrait se laisser tenter par une aventure transalpine si son statut n'évolue pas dans les prochaines semaines.



Le mal-être de Di Maria



Titulaire sur le côté droit de l'attaque parisienne lors des quatre premières journées de Ligue 1 au mois d'août (une passe décisive contre Toulouse), l'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United a perdu sa place dans le 11 de départ après le recrutement de Mbappé. Pour un international argentin titulaire en sélection, finaliste du Mondial 2014 et vainqueur de la coupe aux grandes oreilles la même année avec le Real Madrid, ce changement de statut en club passe mal. Et depuis plusieurs semaines, "El Fideo" ne s'en cache plus, laissant filtrer son mal-être sur le terrain, en ne célébrant pas ses buts (comme face à Anderlecht), ou dans la presse, où "ses proches" se montrent de plus en plus bavards.



"Pour lui, ne pas jouer est un échec""



La dernière confidence en date du clan Di Maria date d'ailleurs de ce vendredi, dans les colonnes de l'Equipe : "Quand il entre en jeu, il n'est pas content et il ne le cache pas. Angel est comme tous les Sud-Américains, il fonctionne à l'affectif. Pour lui, ne pas jouer est un échec", glisse ainsi un proche du joueur. Un échec mais aussi un problème en vue du Mondial en Russie : "Dans les vingt-trois, il y sera, poursuit cet intime de l'Argentin, confiant. Mais Sampaoli veut aligner des joueurs qui jouent dans leurs clubs respectifs pour composer son onze de départ."

Milan et la Juve à l'affût



S'il devrait profiter le temps de 90 minutes de l'absence de Neymar pour retrouver les joies de la titularisation face à Nice ce vendredi, Angel Di Maria sait qu'il aura du mal à enchaîner d'ici la fin de saison s'il reste à Paris. Un départ hivernal est donc une éventualité, même si le fait qu'il ait joué la Ligue des champions avec le PSG est une donnée à prendre en compte. Selon Le Parisien, cela n'empêche pas la Juventus Turin de s'intéresser au joueur, qui écarterait toute idée de départ en Chine. L'AC Milan, en grande difficulté malgré son recrutement estival, serait aussi sur le coup et travaillerait déjà avec l'entourage de Di Maria sur les contours d'un accord contractuel.