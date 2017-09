Mercato: Carrasso à Galatasaray, Bauthéac en Australie !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Sans club depuis la fin de son contrat avec Bordeaux, Cédric Carrasso va découvrir à 35 ans le championnat turc. Cédric Bauthéac (Lille) va, lui s'offrir plus qu'une aventure sportive en optant pour l'Australie et Brisbane.



Carrasso rejoint Gomis



Après de très longues semaines, Cédric Carrasso a donc trouvé chaussure à son pied ou plutôt club à sa carrure qu'il a large. Libre de tout contrat depuis la fin de saison dernière, Cédric Carrasso s'est envolé hier soir pour la Turquie et Istanbul pour s'engager avec le club de Galatasaray. Selon Sud Ouest, c'est un coup de fil qui a tout changé. Celui de l'ex-attaquant de Marseille, Bafétimbi Gomis qui s'est engagé à l'intersaison dans le club stambouliote. "Il m’a téléphoné il y a deux jours pour me dire tout le bien qu’il pensait de Galatasaray. Il m’a aussi rassuré en me disant qu’il y avait une école française à Istanbul pour mes trois enfants. Je n’ai pas réfléchi longtemps : Galatasaray, ça ne se refuse pas. C’est un énorme club, historique, porté par un engouement populaire incroyable." Après huit saisons en Gironde, le portier international français va découvrir sa seconde expérience à l'étranger. Souhaitons-lui qu'elle soit plus aboutie que la précédente (1 seul match à Crystal Palace en 2001-2002). Rappelons que contrairement au reste de l’Europe, le mercato prend fin ce vendredi soir en Turquie.

Bauthéac aux antipodes



Eric Bauthéac ne sera donc resté sans club qu'à peine 24 heures. Alors qu'il avait résilié à l'amiable le contrat qui le liait avec le LOSC jeudi, le milieu de terrain français a annoncé ce vendredi sur son compte Instagram qu'il allait s'engager avec le Brisbane Roar FC, en Australie. Le milieu offensif (30 ans), arrivé au LOSC en 2015, n'entrait plus dans les plans du nouvel entraîneur, Marcelo Bielsa. Il n'avait d'ailleurs pris part à aucun match en Ligue 1 cette saison, cantonné dans un loft, aux côtés de nombreux autres joueurs et au sein duquel seul le gardien nigérian Vincent Enyeama reste encore présent. S'il part à l'autre bout du monde, Cédric Bauthéac (172 matches en L1, 26 buts) retrouvera un visage familier de la L1 en la personne de Fahid Ben Khalfallah débarqué en Australie il y a trois saisons de cela (Melbourne City 2014-2017, Brisbane Roar depuis cette année).