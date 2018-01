Mercato : Chelsea rêve aussi de Sanchez, Ribéry veut prolonger au Bayern

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quelles sont les dernières informations du mercato hivernal ? On fait le point ce samedi midi.





Chelsea aussi sur Sanchez ?

Alexis Sanchez fait rêver les grosses écuries de Premier League. Alors qu'on le pensait proche de Manchester City, Manchester United est récemment entré dans la danse. Et, maintenant, c'est au tour de Chelsea d'avoir des vues sur le Chilien. Dans les colonnes du Telegraph, Antonio Conte a confié qu'il verrait d'un bon œil l'arrivée de l'attaquant, "Je pense que c'est un bon investissement. On parle d'un super joueur et vous pouvez l'acheter à un prix qui n'est pas très élevé". Le feuilleton peut continuer.





Ribéry veut prolonger au Bayern

En fin de contrat avec le Bayern Munich en juin prochain, Franck Ribéry a encore prouvé, vendredi soir, qu'il pouvait rendre de fiers services au club bavarois. Auteur de son premier but de la saison en Bundesliga, il a émis le souhait de prolonger après la rencontre. "Je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis toujours heureux de jouer et j'ai du plaisir avec cette équipe et avec mes fans". La balle est dans le camp du Bayern.





Ranieri fait une croix sur Lucas

"Avec nous, il aurait pu jouer dans un championnat qu'il connaît au lieu d'être remplaçant au PSG ou d'aller dans un autre pays où il n'a pas de repère. Ici, il aurait été opérationnel tout de suite et aurait pu se montrer à six mois de la Coupe du monde. Il a fait un autre choix. Tant pis" : Claudio Ranieri revient sur le dossier Lucas dans les colonnes du Parisien alors que le Brésilien était sur les tablettes du FC Nantes. Le coach italien s'est visiblement fait une raison.



Robin van Persie va retourner au Feyenoord Rotterdam

Robin van Persie devrait prochainement signer un contrat avec le Feyenoord Rotterdam, son club formateur. "Tout n'est pas encore réglé, mais ça semble aller dans la bonne direction" a confié un dirigeant du club à l'agence néerlandaise ANP. L'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United pourrait passer sa visite médicale ce week-end.