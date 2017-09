Mercato : cinq joueurs qui devaient partir… mais sont restés

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Ils sont cinq et auraient dû, normalement, porter de nouvelles couleurs pour cette saison.

Le mercato est désormais bel et bien terminé et on peut tirer quelques bilans de ces semaines passées à s'extasier devant certaines signatures. Mais il y aussi des joueurs qui sont finalement restés dans leur club alors qu'ils devaient partir. En voici cinq.





Fabinho : le soi-disant bon de sortie

Depuis plusieurs mercatos, Fabinho disposerait d'un bon sortie de la part des dirigeants de l'AS Monaco. Nous sommes le 2 septembre et, de toute évidence, le talentueux milieu de terrain brésilien est toujours un joueur monégasque - et il ne pourra pas bouger avant janvier prochain si Monaco se décide finalement à le vendre. Ces derniers jours, le PSG a notamment fait le forcing pour arracher le joueur afin de renforcer son entrejeu. Rendez-vous l'année prochaine ?





Sanchez : Wenger n'a pas cédé

Alexis Sanchez a clamé son envie de disputer la Ligue des Champions, compétition à laquelle ne participe pas Arsenal cette saison. La déclaration du Chilien était une manière pour lui de mettre la pression sur Arsène Wenger, qui est toujours resté ferme à son sujet. A priori, Sanchez, qui a été dans le viseur des Parisiens, devrait aider les Gunners à retrouver la prestigieuse compétition avant de partir libre en juin 2018. Tant pis pour le compte en banque.





Countinho : pas de transfert au FC Barcelone

Le FC Barcelone rêvait de Philippe Coutinho pour remplacer Neymar, parti au PSG. Mais les Blaugrana n'ont pas voulu dépenser la folle somme réclamée par Liverpool pour le Brésilien, à savoir 200 millions d'euros. Transfert avorté après plusieurs semaines de discussions, ce qui n'arrangera finalement personne. Car Coutinho vivrait actuellement un moment de tristesse face à cette désillusion.





Seri : tout pareil

Jean-Michaël Seri aurait dû être un joueur du FC Barcelone au moment où nous écrivons ces lignes. Mais il y a eu un couac très flou au moment des ultimes négociations (Nice aurait notamment réclamé 10 millions d'euros de plus mais le club infirme cette version). Au final, le non transfert a fortement peiné le joueur, conscient que sa chance de signer pour le club de ses rêves est sans doute passée. A tel point qu'il n'a pas fait le déplacement à Amiens dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1…





Costa : le mal aimé

Antonio Conte a très vite ouvertement confirmé sa décision de ne plus compter sur Diego Costa, ouvrant une porte à l'attaquant espagnol. Désireux de retourner à l'Atlético Madrid, interdit de recrutement, il n'a pas trouvé de porte de sortie cet été et restera un joueur de Chelsea au moins jusque janvier. Une drôle de situation pour un joueur qui n'est plus en odeur de sainteté dans son club actuel…