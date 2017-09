Mercato : les cinq transferts les plus chers de l'été 2017

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Ces dernières semaines, le marché des transferts a pris une tournure complétement folle au regard des transactions qui ont fait voler en éclat le record de Paul Pogba, parti à Manchester United pour 105 millions d'euros durant l'été 2016. Voici les cinq arrivées les plus chères du mercato estival 2017.





Neymar : 222 millions d'euros

Le feuilleton a animé la planète football pendant plusieurs semaines et, à l'arrivée, Neymar s'est bel et bien engagé en faveur du PSG en raison du paiement de sa clause libératoire, fixée à 222 millions d'euros. La somme est dingue (plus du double de celle dépensée pour Pogba) mais les retombées promettent d'être encore plus énormes. Surtout, le club de la capitale est entré dans une autre dimension en accueillant le Brésilien, qui a le potentiel pour devenir un Ballon d'Or.





Mbappé : 180 millions d'euros (dont 35 millions de bonus)

Le PSG ne s'est pas arrêté au seul Neymar. L'AS Monaco a ouvert la porte à Kylian Mbappé en fixant un prix : 180 millions d'euros. Alors que la pépite française était promise au Real Madrid, elle a finalement filé au PSG via un prêt avec option d'achat et moyennant une enquête de l'UEFA. Une aubaine que les patrons Qatari ne voulaient pas laisser échapper.





Ousmane Dembélé : 145 millions d'euros (dont 40 millions de bonus)

Au terme d'un bras de fer avec le Borussia Dortmund (il a notamment séché l'entraînement), Ousmane Dembélé a obtenu ce qu'il voulait : rejoindre le FC Barcelone. Le jeune français, ultra talentueux, sera chargé de combler le trou laissé par Neymar. Il est devenu, au passage, le troisième transfert le plus cher de l'histoire.





Romelu Lukaku : 84,7 millions d'euros

Manchester United était en quête d'un nouvel attaquant de classe mondial. Et les dirigeants des Red Devils n'ont donc pas hésité à mettre près de 85 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services de Romelu Lukaku. Au nez et à la barbe de Chelsea, qui s'est rabattu sur Morata.





Alvaro Morata : 80 millions d'euros

Alvaro Morata, donc, est parti du Real Madrid pour aller poser ses valises en Angleterre, à Chelsea. L'Espagnol, également passé par la Juventus Turin, sera attendu au tournant à Londres, où son compatriote Diego Costa est devenu indésirable malgré de bonnes prestations.