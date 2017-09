Mercato : les cinq transferts les plus surprenants

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le marché des transferts a fermé ses portes récemment et il est temps de tirer un petit bilan avec les cinq plus grosses surprises.

Le mercato est désormais terminé et, parmi les transferts effectués ces dernières semaines, certains ont surpris plus que d'autres. On fait le point.





Bonucci quitte la Juventus pour l'AC Milan

On n'est pas dans une transaction entre deux rivaux du type FC Barcelone vers Real Madrid (ou inversement). Mais pas loin. Cet été, Leonardo Bonucci a accepté de rejoindre l'ambitieux projet de l'AC Milan en laissant derrière lui ses merveilleuses et glorieuses années passées à la Juventus Turin. On évoque des tensions internes entre l'ex-taulier de la défense et l'entraîneur Massimiliano Allegri à l'origine de ce départ en forme de coup de tonnerre en Serie A. "Nul doute qu'il y a le regret de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions, mais le plus important est la fierté de toutes ces réussites et d'avoir fait partie de cette immense famille" écrira-t-il dans sa belle lettre d'adieux.





Le FC Barcelone achète Paulinho pour 40 millions d'euros

Barré dans sa volonté de recruter Marco Verratti et obligé de dire adieu à Neymar, sa star de demain, le FC Barcelone vit un été compliqué et décide de stopper l'hémorragie en mettant 40 millions d'euros pour s'attacher les services de Paulinho. La somme étonne puisque le Brésilien évolue alors en Chine (ce qui a permis à un club asiatique de réaliser une plus-value). D'autant que ses qualités sont loin d'être en adéquation avec la philosophie du club…





Alves au PSG

Après une saison énorme à la Juventus Turin, conclue par un titre de champion d'Italie et une finale de Ligue des Champions, Daniel Alves se dirigeait tranquillement vers Manchester City afin d'y retrouver Pep Guardiola. A l'arrivée, le latéral brésilien a choisi le PSG, apportant du caractère à une équipe qui en manquait cruellement. Plus tard, on a appris que c'est Neymar qui l'a convaincu de l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Pour le plus grand bonheur des dirigeants parisiens.





Sneijder à Nice

Ces dernières saisons, le board de l'OGC Nice a tenté plusieurs paris qui se sont avérés payants. Après Hatem Ben Arfa en 2015 et Mario Balotelli en 2016, les Aiglons ont décidé de relancer Wesley Sneijder cette année. On sera toujours un peu surpris de voir une ancienne gloire, passée tout près d'un Ballon d'Or, débarquer dans le sud de la France.





Mbappé au PSG avec un prêt

Auteur d'une deuxième moitié de saison tout simplement hors-norme vu son âge, Kylian Mbappé a attiré toutes les grosses écuries ces dernières semaines. On croyait tous qu'il allait réaliser son rêve en acceptant de rejoindre très tôt le Real Madrid, le club de ses rêves. Il a finalement choisi de rester en France direction le PSG pour former un trio alléchant avec Neymar et Cavani. La signature étonne, au même titre que le contrat : un prêt avec une option d'achat qui ne sera levée que si le PSG se maintient en Ligue 1. Une manière pour les Qatari de contourner astucieusement les règles du fair-play financier.