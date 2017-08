Mercato : Les clubs anglais préparent leur Brexit

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A l'heure actuelle il y a deux fenêtres de transferts, l'une en hiver et l'autre pendant l'été. Cette dernière débute au début du mois de juin et se conclue entre le 31 août et le 1er septembre. C'est justement la durée du mercato estival qui poserait problème aux équipes de Premier League qui seraient favorables à un Mercato plus court pour ne pas gêner le déroulement du championnat.





Le Mercato fermé une semaine avant la première journée de championnat ?

Les actionnaires des clubs anglais vont se réunir le 7 septembre prochain pour décider de l'adoption de cette réforme. Selon plusieurs médias anglais dont The Telegraph, la majorité des équipes de Premier League seraient en faveur de l'application de cette réforme. Pour qu'un accord soit validé il faut qu'au moins 14 formations du championnat votent positivement. Si tel était le cas, cette modification pourrait être adoptée dès la saison 2018/2019. Auquel cas, d'ici un an les clubs de Premier League devraient avoir conclu leur Mercato une semaine avant la première journée de championnat. Soit presque 3 semaines avant la date initialement prévue.







Seuls les transferts anglo-anglais seraient concernés

Mais une telle modification du Mercato ne concernerait que le championnat anglais. Pour être clair, si ce changement est validé, les formations du Royaume ne pourraient plus recruter de joueurs de Premier League une semaine avant le début du championnat, mais auraient encore la possibilité de faire venir des footballeurs issus d'autres championnats européens ou d'autres continents.

Selon la BBC, seuls les dirigeants de Watford verraient d'un mauvais œil l'application de cette réforme. Il y a donc de fortes chances pour que le Mercato soit modifié d'ici peu dans le championnat anglais. Mais ce "Brexit footballistique" pourrait peut-être contagieux et donner des idées à d'autres championnats européens dans les prochains mois.



