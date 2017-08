Mercato : Coutinho voudrait quitter Liverpool, mais les Reds rejettent toutes les offres du Barça

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Nouveau feuilleton dans ce mercato d’été complétement fou. Et il concerne encore le FC Barcelone. Entre le géant de Catalogne et Liverpool, un joueur déchaîne les passions : Philippe Coutinho, le n°10 du club de la Mersey.





Liverpool l’a déclaré intransférable, mais…



Orphelin de Neymar, le Barça a besoin de se renforcer en attaque, et le Brésilien figure dans sa short-list depuis longtemps. L’ancien joueur de l’Inter Milan intéresse les Blaugrana, et ces derniers sont passés à l’action cet été. D’après les médias britanniques et espagnols, Barcelone a formulé deux offres, toutes retoquées, avant une troisième jeudi à hauteur de 100 millions d’euros.



Là encore, Liverpool a refusé. Pire, les Reds ont publié un communiqué vendredi. Ils assuraient qu’"aucune offre pour Philippe Coutinho" ne sera regardée cet été. Le stratège n’est tout simplement pas à vendre. Un statut officiel qui a de quoi atténuer l’intérêt barcelonais, mais visiblement pas la volonté du joueur.





Obligé de "forcer son départ"



Quelques minutes seulement après le communiqué de Liverpool, le média britannique Sky Sports a publié une information cruciale : l’international brésilien voudrait quitter le club. Un membre de la famille de Philippe Coutinho aurait confié à la chaîne : "Philippe a vraiment essayé de trouver une solution à l’amiable à cette situation, mais sans succès. Il a énormément d’amour pour le club et ses fans, mais comme Steven Gerrard et Luis Suarez l’ont souligné dans le passé, Liverpool ne laisse pas ses joueurs partir à l’amiable."



Sky Sports écrit que le Barça a essayé de négocier dans les règles et avec honnêteté, mais que face à l’intransigeance de son club, Philippe Coutinho doit "forcer son départ". En attendant la suite de ce feuilleton, il est déjà acquis que le Brésilien manquera le premier match de championnat contre Watford samedi 12 août 13h30 à cause d’une blessure au dos. Il est également incertain pour le barrage aller de la Ligue des champions contre Hoffenfeim.



Il est même possible qu’on ne revoit jamais Philippe Coutinho sous le maillot des Reds…