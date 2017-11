Mercato : David Luiz pourrait quitter Chelsea pour Manchester United d'après le Daily Star

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Ça va mal pour David Luiz. Auteur d'un retour triomphal à Chelsea en 2016 après deux saisons sous les couleurs du PSG, le Brésilien est tombé de son piédestal ces derniers jours. Ecarté au début du mois pour le choc contre Manchester United (1-0), le défenseur n'a plus les faveurs de son entraîneur Antonio Conte.





Le torchon brûle avec Conte



L'entraîneur des Blues a appelé David Luiz pour le prochain match de Premier League à West Bromwich Albion samedi 18 novembre, mais comme avec Diego Costa la saison dernière, le malaise couve entre les deux hommes. Juste après le succès contre les Red Devils, Conte déclarait qu'il ne "savait pas" si l'ex-Parisien avait encore un avenir à Chelsea. "Il doit travailler plus, sinon c'est le banc ou la tribune", avait-il ajouté.



Selon le Daily Star, David Luiz apprécierait très peu le traitement que lui réserve son coach et le manque de soutien de tout le club dans cette période. A tel point que désormais, il voudrait quitter les Blues... et pourquoi pas rebondir à Manchester United. Le tabloïd assure que José Mourinho serait tout à fait disposé à l'accueillir.





Chelsea n'oublie pas le récent transfert de Matic



Les deux hommes ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre. Entre 2013 et 2014, l'arrière central a joué sous les ordres du "Special One" à Chelsea. Mais les retrouvailles, si elles doivent se concrétiser, ne seront pas facile à concrétiser. Ce n'est pas une question d'argent : MU va très bien financièrement, avec une hausse de 17% du chiffre d'affaires au premier trimestre de la saison.



Non, le vrai problème, c'est le peu d'envie de Chelsea de céder un joueur à un rival. Le club londonien préfèrerait céder David Luiz à un club étranger, même si cela ne le met pas à l'abri d'un retour de bâton... comme quand le Brésilien avait joué un grand rôle dans la qualification du PSG en 8es de finale de la Ligue des champions 2014-2015. De plus, le récent transfert de Nemanja Matic de Chelsea vers MU fait encore grincer quelques dents à Stamford Bridge. Chez les Red Devils, le Serbe brille tellement que son ancien employeur a le sentiment de s'être trompé en le laissant partir pour 45 millions d'euros.