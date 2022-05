Mercato : Di Maria serait d'accord avec le PSG, van Persie à Fenerbahçe

Alors que Di Maria se rapproche de plus en plus du PSG, Thiago Motta a ouvert la porte à un départ du club de la capitale tandis que Robin van Persie a officiellement à Fenerbahçe.

En ce mardi 14 juillet, jour de fête nationale dans notre douce France, le mercato estival est encore monté en température autour du Paris Saint-Germain, de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseile mais aussi à l'étranger avec Manchester United ou le Real Madrid. C'est pourquoi la rédaction de Téléfoot.fr vous propose un petit tour d'horizon des actualités chaudes du moment.

Di Maria au PSG, c'est imminent

Annoncée depuis plusieurs semaines dans de nombreux journaux européens, l'arrivée d'Angel Di Maria au Paris Saint-Germain serait presque actée à en croire nos confrères du Parisien. Actuellement en vacances jusqu'à la fin du mois de juillet après la Copa America, l'Argentin de 27 se serait déjà mis d'accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans. Seul un accord entre le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi et Manchester United reste à trouver, la presse anglaise évoquant une somme aux alentours de 60 millions d'euros pour le transfert définitif du natif de Rosario.



Thiago Motta ouvre clairement la porte à un départ

Si tous les regards sont tournés vers l'arrivée prochaine d'Angel Di Maria au PSG, ils pourraient bientôt changer de direction et se pencher sur Thiago Motta. Alors qu'il fêtera ses 33 ans au mois d'aout, le milieu de terrain italien a laissé entendre qu'il souhaitait quitter le club de la capitale, à un an de la fin de son contrat. "Mon cycle est quasiment fini à Paris. Je ne peux pas donner plus", a-t-il déclaré dans une interview publiée ce mardi par la Gazzetta dello Sport. De quoi donner encore plus de travail à ses dirigeants pour renforcer un milieu de terrain qui a déjà vu le départ de Yohan Cabaye à Crystal Palace.



Front Page - Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport​ (T. Motta ready for new cycle)#10;Tuesday 14 July 2015#10;@Gazzetta_it pic.twitter.com/w11uEJsZrn dash; Anna Italia (@ItalianSerieA) 14 Juillet 2015

Schweinsteiger et Schneiderlin officiellement à Manchester United

Des problèmes au milieu, Manchester United semble ne plus vraiment en avoir. Si Angel Di Maria est en partance pour le PSG, le club mancunien a officialisé ce lundi les arrivées de Morgan Schneiderlin (Southampton FC) et Bastian Schweinsteiger (Bayern Munich) pour une somme dépassant les 50 millions d'euros. De quoi renforcer un secteur qui a fait défaut aux Red Devils ces dernières saisons après les départs à la retraite de Ryan Giggs et Paul Scholes.



Good to have you on board, lads! #mufc pic.twitter.com/7YaynnWhoM dash; Manchester United (@ManUtd) 13 Juillet 2015

De Gea pas encore au Real Madrid

Pressenti pour remplacer Iker Casillas qui a quitté le Real Madrid pour atterrir au FC Porto, David De Gea pourrait bien ne pas partir de Manchester United tout de suite. Preuve en est : le portier espagnol, âgé de 24 ans, fait partie des 26 joueurs choisis par Louis van Gaal, l'entraîneur des Red Devils, pour participer à la tournée américaine de présaison du club mancunien. Une liste sur laquelle ne figure pas Victor Valdès, qui pourrait prochainement faire ses valises pour aller voir ailleurs. La situation des gardiens à Manchester s'est d'ailleurs compliquée puisque Hugo Lloris (Tottenham), cible prioritaire en cas de départ de De Gea, s'est fracturé le poignet lors de la trêve estivale et n'est donc plus opérationnel pour le début de saison en cas d'un éventuel transfert.



Hugo Lloris to Manchester United: Deal to replace David De Gea scuppered after Tottenham goalkeeper fractures wrist http://t.co/iO9Q0QSmoj dash; Thailand : ประเทศไทย (@nakhon224) 14 Juillet 2015

Aulas ne lâche pas Nkoulou

Un véritable running gag. Dans un entretien accordé à France Football, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, a une nouvelle fait part de son intention de recruter Nicolas Nkoulou alors que l'Olympique de Marseille a déclaré le joueur instransférable. "Nicolas et son agent nous ont dit un certain nombre de choses, donc on y croit. Après, on peut se tromper", a déclaré le patron des Gones. Avant de poursuivre : "Il faut voir si Nicolas prolonge à Marseille. S'il ne le fait pas, on débutera la saison comme ça, car j'espère qu'il pourra nous rejoindre cet hiver. On a la capacité à passer le tour de groupe de la Ligue des Champions dans la configuration actuelle. Maintenant, s'il prolonge, on prendra effectivement un défenseur central de plus...". Alors, info ou intox ? Quoi qu'il en soit, JMA est très fort en matière de communication et personne ne pourra lui reprocher quoi que ce soit sur ce dossier.



Aulas: «Nicolas et son agent nous ont dit un certain nombre de choses...» http://t.co/ZqLR6JQ20u pic.twitter.com/D4dt1Nu0R4 dash; France Football (@francefootball) 13 Juillet 2015

Batshuayi cible prioritaire de Tottenham ?

Décidément, l'Olympique de Marseille ne dispose pas d'une seule seconde de répit sur ce mercato estival. Après avoir vu le départ de bon nombre de ses cadres, le club phocéen doit désormais faire face à l'intérêt grandissant de Tottenham pour son jeune espoir Michy Batshuayi. Selon le Daily Mirror, le club londonien aurait fait de l'attaquant belge de 21 ans sa priorité en cas de départ d'Harry Kane, auteur d'une superbe saison avec 31 buts inscrits toute compétition confondue... Evidemment, il est certain que Vincent Labrune, le président de l'OM, sera aussi ferme sur ce dossier qu'il ne l'a été sur celui de Nicolas Nkoulou. Mais dans le football, il ne faut jamais dire "jamais"...



Tottenham serait prêt à faire un première offre pour @mbatshuayi. BIEN TENTE MAIS PAS TOUCHE !!!!!! #myOM http://t.co/PbjD4ADyI2 dash; Le Phocéen (@lephoceen) 14 Juillet 2015

Van Persie officiellement à Fenerbahçe

Accueilli en héros à Istanbul, Robin van Persie s'est officiellement engagé pour trois ans avec Fenerbahçe. L'attaquant néerlandais, qui fêtera ses 32 ans en août, quitte ainsi Manchester United où il a évolué pendant trois saisons. Les Red Devils récupèrent un chèque estimé à cinq millions d'euros et libèrent ainsi de la place pour recruter un nouvel attaquant qui pourrait être Edinson Cavani (PSG) selon nos confrères du Guardian.