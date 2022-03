Mercato : Dimitri Payet ciblé violemment par les supporters

Les discussions autour du départ de Dimitri Payet de West Ham prennent une très mauvaise tournure. Mécontents de l’attitude du joueur, les fans s’en sont pris à la voiture du joueur.

Il y a encore quelques mois Dimitri Payet était l’idole du Stade Olympique de Londres, où joue West Ham. Depuis les déclarations de son entraîneur Slaven Bilic, faisant état de son envie de quitter les Hammers, il a perdu son statut de star pour devenir l’ennemi de ceux qui l’adoraient encore il y a peu. Pour démontrer leur colère, ils s’en sont pris à lui personnellement.







Sa voiture prise pour cible !

Le Daily Mail rapporte que des « supporters » de West Ham ont vandalisé la voiture de Payet en jetant une brique sur celle-ci jeudi soir et en brisant l'une des vitres de son véhicule. Clairement en colère depuis l’annonce de la volonté de Dimitri Payet de ne plus jouer à West Ham, ils sont allés trop loin en s’attaquant à lui d’un point de vue personnel.

Déjà, lors de la rencontre contre Crystal Palace la semaine passée, des images du maillot de Payet piétiné par des supporters avaient circulé, et on avait pu entendre des chants insultants à l’encontre de l’ancien Marseillais. Qui plus est, le maillot du tricolore ne coûterait plus que 5 livres dans les boutiques du club.



Dimitri Payet#39;s car vandalised as wantaway West Ham star is deleted from team WhatsApp group https://t.co/1yJ2ivZHx8 pic.twitter.com/R4q2QtcLw7 dash; MailOnline Sport (@MailSport) 20 janvier 2017





A l’entrainement aves les moins de 23 ans

En attendant, Dimitri Payet tente de se faire discret. A présent détesté par les fans de West Ham, l’international Bleu doit seulement penser à changer de club. Arsène Wenger a signalé que malgré la qualité du joueur, il n’était pas intéressé par son profil, car il possède déjà beaucoup de talents dans sa formation. Pour le moment, l’OM est le seul club ayant fait part de sa volonté de le recruter dès cet hiver, et les phocéens en sont à leur troisième proposition en direction des Hammers.

Dimitri Payet a été exclu du groupe professionnel et s’entraîne avec les moins de 23 ans de West Ham pour garder la forme. Le mieux pour lui tout le monde serait que ce feuilleton prenne fin rapidement avant que d’autres incidents du type de ceux de jeudi soir ne se reproduisent. Même au sein du club, l'ambiance est étrange, ses coéquipiers ayant créé un groupe whatsapp sans l'intégrer. Les joueurs de West Ham organiseraient également un repas entre eux le week-end prochain et auraient décidé de ne pas convier Dimitri Payet. Belle ambiance...