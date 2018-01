Mercato : Doria, du banc de touche au statut de star [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

A 23 ans, Doria est prêté à Malatyaspor. Le défenseur brésilien est à la recherche du temps de jeu qui lui a manqué à Marseille. Et son arrivée dans son nouveau club a été des plus chaleureuses.

L’Olympique de Marseille et le Yeni Malatyaspor sont donc tombés d’accord pour la venue de Doria. Le jeune défenseur rejoint la Turquie dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Au sein d’un groupe marseillais en réussite ces dernières semaines, l’arrière central n’a pas pu s’imposer. Il part donc en Turquie pour tenter de démontrer son potentiel. Et force est de constater que les choses commencent bien.





Un accueil de star à l’aéroport

Arrivé ce jeudi soir en Turquie, Doria était très attendu par les fans de son nouveau club. Alors qu’il n’a pris part qu’à 5 rencontres toutes compétitions confondues cette saison avec l’OM, les supporters de Malatyaspor lui ont pourtant réservé un accueil des plus chaleureux !

Dans les images ci-dessous vous pouvez voir que Doria arrive en terrain déjà conquis ! Cela semble assez impressionnant pour un joueur de 23 ans qui n’a pas disputé le moindre match dans son intégralité cette saison avec l’Olympique de Marseille et dont la dernière apparition avec le maillot phocéen remonte au 5 novembre pour un total de 5 minutes alors que le score était acquis (OM - Caen 5-0).









Enfin l’explosion pour Doria ?

Son arrivée en Turquie lui donne enfin l’occasion de montrer ce qu’il vaut. Grand espoir du football brésilien, il ne s’est jamais imposé à Marseille sous l’ère Bielsa et depuis, Doria n’a pas convaincu non plus malgré 23 apparitions lors de la saison 2016/2017.

En rejoignant le Yeni Malatyaspor, il intègre une formation de milieu de tableau (10ème) qui aura quelques difficultés à être européen en fin de saison, puisque le club compte déjà 10 points de retard sur la 4ème place qualificative pour la Ligue Europa occupée pour le moment par Besiktas. Le Yeni possède par contre 6 points d’avance sur la zone de relégation. Aux côtés d’Aly Cissokho, une ancienne connaissance du championnat de France, il aura pour objectif de consolider une défense qui est la 7ème du championnat. Doria a en tout cas déjà pu voir qu’il devra évoluer dans une ambiance électrique.