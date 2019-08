Mercato: Draxler "intransférable" (L’Equipe), Turan partagé entre l’Atlético et Galatasaray selon Marca, Dalbert quasi à l’Inter

L’arrivée de Neymar bouscule la hiérarchie de l’attaque parisienne, mais Julian Draxler n’est pas à vendre selon L’Equipe. Arda Turan aurait envie de retrouver l’Atlético de Madrid d’après Marca, mais le Turc est aussi visé par Galatasaray. Dalbert Henrique, lui, a passé sa visite médicale à l’Inter.

Draxler n’imagine pas quitter le PSG



Parfaitement intégré au onze titulaire du PSG depuis son arrivée en janvier en provenance de Wolfsburg, Julian Draxler est, comme Angel Di Maria, concerné par le remaniement qu’implique l’arrivée de Neymar. Si Paris évolue toujours en 4-3-3 avec Edinson Cavani en pointe, qui sera derrière l’Uruguayen : Neymar + Draxler, ou Neymar + Di Maria ? Et ces questions se posent alors que le club rêve toujours de Kylian Mbappé…



Cette incertitude a fait naître quelques rumeurs d’un départ de l’Allemand. Le quotidien Bild a notamment insisté sur le fait que son agent a été vu du côté de Barcelone il y a quelques jours. Mais d’après L’Equipe, pas d’inquiétude : le champion du monde 2014 ne bougera pas. Dans l’entourage de Julian Draxler, on se veut même catégorique : "Paris est en train de construire un groupe avec les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Julian en fait partie, et il veut continuer d’en faire partie. Donc, il est intransférable."



Par ailleurs, il n’est pas exclu de voir le PSG évoluer cette saison en 4-2-3-1 avec Cavani en pointe et Draxler-Neymar-Di Maria en soutien.





Turan, Madrid ou Istanbul



Arda Turan n’a pas réussi à devenir le pilier qu’il voulait être au FC Barcelone. Deux ans après sa signature, le milieu de terrain pense à partir. Selon Marca, le Turc de 30 ans ne serait pas contre un retour à l’Atlético de Madrid, le club où il a tant brillé. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’hypothèse d’un retour chez les Colchoneros est évoquée.



Toutefois, si Arda Turan doit quitter Barcelone, un autre club pourrait bien se mêler à la danse : Galatasaray, là où le joueur a été formé de 2000 à 2005 et là où il a joué jusqu’en 2011. Dursun Ozbek, le président du club stamboulioute, annonce qu’il aimerait voir revenir celui qui a mis un terme à sa carrière internationale. Il y a toutefois au moins un hic : Galatasaray, qui a déjà dépensé plus de 34 millions d’euros dans ce mercato d’été (Belhanda, Gomis, Mariano, Fernando…), voudrait se le faire prêter. Pas sûr que le Barça accepte.





Dalbert est à l’Inter



Henrique Dalbert est l’OGC Nice, c’est quasi fini. Ce mardi 8 août, l’Inter Milan a posté deux photos montrant le latéral gauche passant sa visite médicale. Son transfert n’est pas encore officialisé, mais ce n’est qu’une question d’heures, sauf problème de santé constaté ou mésentente avec les Aiglons pour les modalités de transfert. Le Brésilien, après seulement une saison sur la Côte d’Azur, devrait s’envoler pour la Serie A contre un chèque de 20 millions d’euros d’après la Gazzetta dello Sport. Cela ferait de lui la plus grosse vente de l'histoire de l'OGC Nice.