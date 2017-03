Mercato : des échanges à venir entre Chelsea et le Real Madrid ?

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

L'été 2017 promet d'être agité du côté de Chelsea et du Real Madrid. Les deux clubs ont l'intention de se renforcer, et chacun se verrait bien piocher chez l'autre. Quatre joueurs pourraient troquer leur tunique pour celle du géant d'Espagne ou d'Angleterre.

Durant l'été 2016, Chelsea et le Real Madrid ont surtout dégraissé leur effectif et se sont montrés relativement discrets au rayon des arrivées (Batshuayi, Kanté, David Luiz et Alonso chez les Blues, Morata rapatrié chez les Merengue). Lors du prochain mercato estival, la donne devrait être différente. Les deux clubs veulent investir pour se renforcer, et des mouvements entre eux pourraient intervenir.

Courtois et Hazard, deux Belges à Madrid ?

Le quotidien madrilène AS et plusieurs médias britanniques, dont Metro, évoquent des rumeurs envoyant deux joueurs de Chelsea à Madrid, et vice versa. Le Real serait très intéressé par Thibaut Courtois. La Maison Blanche a besoin d'un nouveau gardien, Keylor Navas étant poussé vers la sortie. Le Mancunien David De Gea est leur priorité depuis longtemps, mais si les Merengue ne parviennent pas à s'offrir l'Espagnol, ils jetteront leur dévolu sur le Belge de Chelsea.

L'autre cible des Madrilènes est un joueur dont il est de notoriété publique qu'il est un chouchou de Zinedine Zidane. L'entraîneur français du Real apprécie depuis longtemps Eden Hazard. Le feu follet belge des Blues n'est pas à vendre. Chelsea serait même prêt à retoquer une offre de 100 millions d'euros pour l'ex-Lillois. Mais le Real Madrid pourrait insister. Et le Diable rouge, sondé par le club espagnol, serait tenté par le challenge.

Morata toujours ciblé, Conte veut James

Las de ne pas être titulaire à Madrid, Alvaro Morata veut s'en aller définitivement, un an après avoir été rapatrié après ses deux saisons réussies à la Juventus. Désormais, l'attaquant espagnol voudrait découvrir le championnat d'Angleterre. Et si Arsenal est intéressé, les contacts les plus chauds mènent à Chelsea, où on ignore encore de quoi sera fait l'avenir de Diego Costa.

Mais Morata n'est pas le Madrilène le plus courtisé par Chelsea. Antonio Conte est surtout intéressé par James Rodriguez. Le Colombien est lui aussi en manque de temps de jeu chez les Merengue. Le technicien italien adore son profil et le verrait bien en maestro de son équipe. Puisque le Real lorgne avec envie sur Hazard, un échange n'est pas exclu. Si les pistes Morata et Courtois se concrétisent, on pourrait même assister à un double échange entre Chelsea et le Real Madrid : Thibaut Courtois et Eden Hazard contre James Rodriguez et Alvaro Morata. Selon AS, les deux Belges sont évalués chacun à 40 et 70 millions d'euros, tandis que le Colombien et l'Espagnol sont estimés respectivement à 50 et 40 millions d'euros. Le Real devrait alors ajouter 20 millions d'euros dans la balance pour équilibrer l'échange.

Par le passé, Chelsea et le Real ont déjà fait affaires. En 2003, les Blues, rachetés par Roman Abramovitch, s'offraient Geremi et surtout Claude Makelele. Le départ du Français fit mal pendant des années au milieu de terrain du Real. En 2007, les Merengue achetèrent Arjen Robben pour 36 millions d'euros. En 2010, Ricardo Carvalho retrouva José Mourinho au Real pour 8 millions d'euros. Enfin, en 2012, Chelsea prêta pour une saison Michael Essien au club espagnol.