Mercato : entre Liverpool, Chelsea et Manchester, Alexis Sanchez a le choix

Le feuilleton Alexis Sanchez n'a pas encore livré son verdict. Nous l'avons rappelé plusieurs fois, le Chilien ne sera bientôt plus un joueur d'Arsenal. Mais où ira-t-il ? Il a le choix…





City n'est plus en pole

Il y a quelques jours, Manchester City semblait tenir la corde pour récupérer Alexis Sanchez, qui sera libre en juin prochain. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup moins limpides du côté des leaders du championnat et d'autres candidats se bousculent au portillon. Il ne s'agit que de cadors de Premier League : Manchester United, Chelsea et même Liverpool selon la presse anglaise. L'attaquant chilien a donc l'embarras du choix et les enchères peuvent monter…





Liverpool est entré dans la danse

On s'attendait à une bataille entre Manchester United et Manchester City. Mais d'autres grosses écuries sont entrées dans la danse. Antonio Conte, par exemple, ne serait visiblement pas contre son arrivée (mais qui le serait ?). Et même Liverpool, qui a la banque pleine depuis le transfert de Philippe Coutinho, est intéressé. A priori, les médias anglais s'accordent à dire que les Red Devils sont désormais en pole pour accueillir le Chilien en raison de conditions financières plus avantageuses.





Conclusion imminente

En tout cas, Arsène Wenger n'a pas retenu Alexis Sanchez pour la rencontre programmée ce dimanche. "Il est dans le flou en ce moment. La situation n'est pas encore complétement décidée d'une manière ou d'une autre donc je l'ai laissé chez lui" a indiqué Arsène Wenger. Selon le Telegraph, Manchester United est disposé à payer les 30 millions de livres réclamés par les Gunners, auxquels s'ajoutent les 10 millions de livres de commission pour l'agent du joueur. Une offre avec Henrikh Mkhitaryan dans la balance n'est pas à exclure non plus.