Mercato : Fabinho quitte Monaco pour Liverpool [Officiel]

Par Julien Kobana

L’officialisation est intervenue ce lundi soir et a été confirmée par les deux clubs. Pour une somme environnant 50 millions d’euros, Liverpool s’offre l’un des meilleurs milieux de terrain du Vieux Continent. L’AS Monaco réalise une nouvelle belle plus-value mais laisse partir l’un de ses meilleurs éléments.





Un contrat de 5 ans à Liverpool

Il y a presque un an Fabinho avait déjà failli quitter la Principauté de Monaco, mais le club qui venait de décrocher le titre de champion de France avait déjà laissé partir Kylian Mbappé, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Valère Germain. Les dirigeants monégasques avaient voulu rester compétitifs en retenant Fabinho mais cette fois, le Brésilien a été autorisé à quitter l’AS Monaco.

Liverpool qui devrait perdre cet été Emre Can s’est positionné très vite sur le joueur suivi par de nombreuses grandes écuries européennes. Julien Maynard vous informait de l'intérêt de l'Atletico Madrid, et Sky Sport a également confirmé une tentative d'Arsenal pour recruter le milieu de terrain auriverde, mais Fabinho a finalement choisi les Reds. Il a paraphé un contrat de 5 ans et il disputera avec eux la Ligue des Champions.

















La Premier League, le championnat parfait pour lui ?

Si ses 5 saisons passées à Monaco ont été remplies de satisfactions, il reste sans doute un regret pour Fabinho, celui de n’avoir pas pu s’installer au sein de la sélection brésilienne. Malgré des performances remarquables avec le maillot rouge et blanc, il n’a pas pu devancer des joueurs comme Casemiro, Fernandinho, Fred ou Paulinho aux yeux de Tite, le sélectionneur brésilien.

Son arrivée à Liverpool pourrait alors lui permettre de regoûter aux joies de la sélection. Liverpool semble en effet armé pour faire aussi bien que cette saison si l’équipe conserve ses meilleurs éléments et pourquoi pas être un candidat sérieux au titre de champion d’Angleterre et tenter de rééditer un beau parcours en Ligue des Champions. Son style pourrait correspondre parfaitement au championnat anglais. Capable de jouer en sentinelle ou en "box to box", sa polyvalence sera un atout pour le club de la Mersey, et si ses performances suivent, elles pourraient le mener en sélection brésilienne. A 24 ans, Fabinho a la possibilité de devenir encore plus grand.