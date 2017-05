Mercato : Favre de plus en plus proche de Dortmund

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Lucien Favre dirigera certainement la formation niçoise pour la dernière fois, samedi, au Parc OL.



La Quotidienne du 15/05 : Ben Arfa de retour à Nice ou Lyon ?

Dortmund se ferait pressant



A l'abord de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (Nice se déplace à Lyon samedi), les supporters azuréens vont certainement devoir se résoudre à faire leurs adieux à Lucien Favre. Ou plutôt l'inverse même si l'intéressé ne moufte pour l'instant pas mot. Ce lundi, le quotidien allemand Bild assurait que le Borussia Dortmund et l'entraîneur niçois étaient «en grande partie d'accord» pour une collaboration à partir de cet été, autour d'un contrat d'une saison plus une seconde en option. L'intérêt du club allemand pour le Suisse est connu depuis des semaines, mais la récente dégradation des relations de l'entraîneur en poste à Dortmund, Thomas Tuchel, avec ses dirigeants, ont poussé le BVB à accélérer ses démarches pour séduire Favre.

Favre est intéressé



Le contact entre l'entraîneur des Aiglons et le Borussia n'aurait pas été direct, mais Favre aurait fait passer le message que la possibilité l'intéressait sérieusement. Toujours d'après Bild, il n'attendrait plus que l'autorisation de ses patrons niçois pour négocier avec le club de la Ruhr. Cela passera nécessairement par une indemnité de plusieurs millions d'euros puisque le technicien, arrivé en France l'été dernier, est sous contrat jusqu'en 2019.

Un coup dur pour Nice et la L1



Nominé ce lundi parmi les quatre meilleurs entraîneurs de Ligue 1 pour les Trophées UNFP, le technicien suisse sort d'une très belle saison avec son équipe (3e). Son départ serait un coup dur pour le club de Jean-Pierre Rivère tout comme pour le championnat de France vivifié cette saison par l'apport des entraîneurs étrangers. Lucien Favre connaît bien le championnat allemand pour y avoir entraîné le Hertha Berlin et surtout le Borussia Mönchengladbach, pendant quatre ans et demi entre 2011 et 2015.