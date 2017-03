Mercato – FC Barcelone : Annoncé proche d’un retour au Barça, Deulofeu annonce qu'il se "sent bien à Milan"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Gerard Deulofeu de retour au Barça ? L’hypothèse a pris un petit coup de froid. En marge d’une conférence de presse donnée mercredi, lors du rassemblement de la sélection espagnole, l’attaquant de l’AC Milan a botté en touche quand on a évoqué un possible retour au sein de son club formateur l’été prochain. Pas la priorité du moment selon l’ancien joueur du FC Séville.



"Mon futur ? Je suis venu en prêt d’Everton et le Barça a dispose d’une clause de rachat. C’est toujours bien d’entendre ce genre de choses et de voir qu’il y a de l’intérêt pour moi ", a expliqué l’Espagnol, convoqué chez les A de la Roja par un de ses mentors, le Basque Julen Lopetegui. "Je me sens bien à Milan, c’est un grand club et c’est une bonne chose de pouvoir rester dans un grand club. Mais il ne faut pas trop penser au futur parce qu’il y a moyen d’en perdre la tête. Il faut garder les pieds sur terre, penser à travailler et bien faire les choses. Le futur on verra plus tard."









Robert Fernández : "Le retour de Deulofeu ? On a la possibilité de le faire et c’est une bonne chose"

En échec à Everton après l’arrivée de Ronald Koeman l’été dernier, le Catalan a tenté le pari de se relancer en Serie A sous les couleurs de l’AC Milan, qui a repris quelques couleurs sous la coupe de Vincenzo Montella, en janvier dernier. Apparu 9 fois en championnat avec les Rossoneri depuis son arrivée (pour 1 et 3 passes décisives), Deulofeu, a complètement relancé un début de carrière très inégal et trouvé une stabilité qui lui manquait.

L’hypothèse d’un retour de Deulofeu en Catalogne est directement venue de la bouche de Robert Fernández. Longuement interrogé sur l’actualité du Barça lors du programme 'Què t'hi jugues!' diffusé sur la Cadena Ser catalunya, lundi, le directeur sportif du club catalan a évoqué avec enthousiasme la possibilité d’un retour de l’attaquant au sein de l’effectif du FCB.

Transféré à Everton contre 6 millions d’euros à l’été 2015, l’ancien international espoir, prêté depuis janvier dernier à l’AC Milan catalan plaît toujours aux équipes techniques du FCB. Lors de son entretien à la Cadena Ser, Robert Fernández a révélé que le club catalan disposait d’une clause de rachat estimée à 12 millions d’euros.

"On a la possibilité de le faire et c’est une bonne chose. Je suis très content de ce qui est en train de se passer", a expliqué le dirigeant catalan. "Il ne jouait pas beaucoup à Everton. Il est donc parti à Milan, où il joue et maintenant il a reçu une convocation avec l’équipe nationale. On va encore attendre. C’est une bonne nouvelle d’en avoir la possibilité."













