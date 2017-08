Mercato : le FC Barcelone en pince pour Di Maria selon Marca

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'arrivée de Neymar est loin de conclure le mercato estival du PSG. Tandis que Kylian Mbappé pourrait prochainement signer, il se murmure que Di Maria aurait la possibilité de rebondir… au Barça !





Marca en fait sa une

Le journal Marca n'hésite pas à en faire sa une : Angel Di Maria serait une recrue plausible pour le FC Barcelone, qui a plus que jamais besoin de se renforcer avec le départ de Neymar. Une éventualité qui prend de l'épaisseur étant donné que le PSG aura peut-être besoin de faire de la place à un certain Kylian Mbappé. Nous pourrions donc assister à un véritable jeu des chaises musicales avant le 31 août, date de fermeture du marché.



Messi milite pour son arrivée

Marca indique trois éléments importants à prendre en compte dans ce dossier. Selon leurs informations, Angel Di Maria serait le premier nom sur la liste des ventes du PSG. Ensuite, un certain Lionel Messi militerait pour la signature de son compatriote et ami. Pour terminer, il n'y aurait qu'un seul obstacle à la venue de l'Argentin : les relations tendues qu'entretiennent Paris et Barcelone depuis les cas Marco Verratti et Neymar.





Retour en Liga pour Di Maria ?

Angel Di Maria, champion d'Espagne et d'Europe avec le Real Madrid, pourrait donc revenir en Liga, où il a explosé. Alors qu'on attend plutôt Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, El Fideo sera peut-être l'un de ceux qui seront chargés de faire oublier Neymar. Dans tous les cas, la piste existerait bel et bien et les prochains jours s'annoncent déterminants pour les différentes parties. Surtout pour le FC Barcelone, d'ailleurs.