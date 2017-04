Mercato - Le FC Barcelone veut Serge Aurier

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Alors que le PSG aimerait conserver Serge Aurier pour les saisons à venir, le défenseur droit ivoirien âgé de 24 ans pourrait parfaire sa progression en posant ses valises à Barcelone. En tout cas, les dirigeants Blaugrana poussent en ce sens d’après les informations de l’Equipe.





Renforcer l’effectif

Éliminé en Ligue des Champions, plus maître de son destin en Liga et sans entraîneur à la fin de la saison, le FC Barcelone s’apprête à vivre une révolution cet été. L’effectif, qui a atteint ses limites, va être renouvelé et les dirigeants ont déjà coché le nom d’un défenseur pour renforcer le secteur défensif, très décrié ces derniers mois. Ainsi, les Catalans ne seraient pas contre l’arrivée de Serge Aurier, puissant latéral droit qui pourrait vraiment prendre la succession d’un Daniel Alves qui manque cruellement au Barça. En prime, il est capable de dépanner en défense centrale.



Des contacts avancés

D’après l’Equipe, Ariedo Braida, chargé du scouting international pour le FC Barcelone, aurait déjà rencontré les représentants de Serge Aurier il y a une dizaine de jours. Une preuve que les Blaugrana ne veulent pas laisser filer le dossier. L’intéressé, plus que jamais sur le départ selon certains bruits de couloir, ne doit pas être insensible mais, prudent, il attendrait de savoir l'identité du futur coach qui dirigera l’équipe espagnole. On parle d’un transfert qui pourrait rapporter plus de 20 millions d’euros au PSG, qui aurait proposé une prolongation de trois ans de contrats à son joueur engagé jusqu'en juin 2019.





Manchester United, l’alternative solide



Si le FC Barcelone semble bel et bien s’activer pour recruter Serge Aurier, c’est parce qu’il doit composer avec un concurrent de taille. En effet, l’Ivoirien est également pisté par Manchester United, José Mourinho appréciant son profil de guerrier. Quoi qu’il en soit, l’avenir de l’ancien joueur du Toulouse FC semble s’inscrire ailleurs qu’au sein du club de la capitale française.