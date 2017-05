Mercato: la Fiorentina suit le Troyen Adama Niane [Info Téléfoot]

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Il lui aura suffi d’une petite saison en Ligue 2 pour prouver sa valeur. Barré au FC Nantes, son club formateur, Adama Niane a décidé de changer d’horizon l’été dernier en quittant les Canaris pour l’Estac. Un choix plus que payant, pour l’attaquant comme pour le club troyen : le n°26 plane en tête du classement des buteurs (22 buts) tandis que Troyes occupe la 3e place, synonyme de montée en Ligue 1, à deux journées du terme de cette saison 2016-2017.

Prix estimé : entre 3 et 4 millions d’euros

L’objectif "montée" est dans toutes les têtes du côté de Troyes, mais inévitablement, les bonnes performances d’Adama Niane ont attiré l’œil des recruteurs de toute l’Europe. Et moins d’un an après son arrivée libre dans l’Aube, le Malien devrait quitter le club. Il ne manque pas de propositions alléchantes.

Selon les informations de Téléfoot, plusieurs formations européennes sont sur les rangs, parmi lesquelles les Belges d'Anderlecht et les Anglais de Fulham. Néanmoins, la plus insistante vient d’Italie : la Fiorentina, 8e de Serie A et toujours en lice pour accrocher un strapontin pour la prochaine Ligue Europa, est très intéressée par Adama Niane. L’attaquant de 23 ans, nommé au titre de Meilleur joueur de Ligue 2, pourrait choisir la Viola cet été. Son transfert serait évalué entre 3 et 4 millions d’euros.