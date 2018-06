Mercato : Fred rejoint Manchester United [Officiel]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Une nouvelle fois, Manchester United pourrait être l’un des grands acteurs du Mercato estival. Deuxième de Premier League mais largement distancé par son voisin Manchester City, et éliminé rapidement en Ligue des Champions, Manchester United a déjà commencé à renforcer sa formation avec l’arrivée de Fred en provenance du Shaktar Donetsk.





60 millions pour Fred

Annoncé depuis plusieurs jours, l’arrivée de Fred est désormais officielle depuis ce mardi. Le milieu de terrain suivi par de nombreuses formations européennes a donc finalement opté pour le club entraîné par José Mourinho.

Selon plusieurs médias, son transfert coûterait environ 60 millions d’euros aux vice-champions d’Angleterre. Il s’agit du premier transfert effectué par Manchester United depuis la fin de saison. La durée du contrat qui lie l'international Brésilien n'a par contre pas été communiquée.









Le complément parfait pour Paul Pogba ?

Fred était l’un des nombreux Brésiliens du Shakhtar Donetsk qui a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions par l’AS Rome. Titulaire incontestable en Ukraine, il rejoint MU avec qui il pourra évoluer devant la défense et il pourrait ainsi apporter plus de stabilité au jeu de la formation de José Mourinho.

Le puissant milieu défensif auriverde pourra même libérer Paul Pogba de certaines contraintes défensives et permettre au tricolore de plus se projeter vers l’avant, si bien sûr the « Special One » décide d’associer sa nouvelle recrue au Français et à Matic. Et n’oublions pas que nous ne sommes que dans les premiers jours de la période qui suit la fin des championnats et Manchester United s’est déjà montré actif. Le reste du Mercato promet aussi d’être actif du côté de Manchester.