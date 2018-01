Mercato : La Gazzetta annonce un accord entre Pastore et l’Inter, Cheslea pense à Dzeko et Subotic se rapproche de Saint-Etienne.

Par Guillaume HENAULT-MOREL | Ecrit pour TF1 |

Le Mercato hivernal rentre dans ses derniers jours mais l’activité des clubs ne faiblit pas. En France comme à l’étranger, plusieurs joueurs pourraient changer de club. C’est le cas du coté de Saint-Etienne en Ligue 1 mais aussi de Chelsea en Angleterre et également de l’Inter.





La Gazetta annonce un accord entre Javier Pastore et l’Inter Milan

Et si l’Argentin du PSG quittait le club de la capitale ? C’est en tout cas ce qu’annonce la Gazzetta Dello sport. Dans son édition de ce jeudi, les journalistes italiens évoquent un accord entre le milieu de terrain et le club lombard. Javier Zanetti, vice président du club et Diego Milito, secrétaire technique s’activeraient pour conclure l’arrivée du milieu de terrain dans les prochains jours.











Chelsea et l’AS Rome vers un échange d’attaquants ?

A la recherche d’une solution en pointe de l’attaque pour faire souffler Alvaro Morata ou pour former un duo d’attaquants avec l’avant-centre espagnol, Conte souhaiterait faire venir Dzeko. Auteur de 10 buts avec la Roma cette saison, le Bosnien pourrait retrouver la Premier League après un passage du côté de Manchester City entre 2010 et 2015. Selon Sky Sport, les deux parties ont trouvé un accord qui incluerait un échange avec Michy Batshuayi qui ferait donc le chemin inverse pour rejoindre l’AS Roma.







Subotic présenté ce jeudi après-midi du côté de Saint-Etienne ?

En difficulté en Championnat où les Verts ne comptent qu’un point d’avance sur le premier relégable, Saint-Etienne s’est montré actif lors de ce mercato hivernal avec les arrivées de M’Vila et Ntep. Cela ne serait pas fini car selon l’Equipe, le défenseur Neven Subotic pourrait rejoindre la formation entraînée par Jean Louis Gasset et Julien Sablé. Selon le quotidien, les discussions ont bien avancé entre le joueur de 29 ans et l’ASSE. Appartenant au Borussia Dortmund, le club de la Ruhr pourrait le laisser libre alors qu’il a encore 6 mois de contrat.







Joao Mario sur le départ de l’Inter

Selon Sky Italia, le milieu de terrain portugais de l’Inter Milan pourrait bien quitter l’Italie avant la fin du mois de Janvier. Apparu 14 fois sous les couleurs interistes, il n’a plus joué un match en intégralité depuis le 3 décembre et nos confrères italiens affirment qu’il pourrait rejoindre West Ham lors de ce mercato hivernal.