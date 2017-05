Mercato: Gonalons confesse au Progrès qu’il pourrait bien quitter l’OL, Chelsea à fond sur Laporte selon ESPN

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Si l’OL n’est pas ambitieux, Gonalons ne restera pas

A un an de la fin de son contrat, Maxime Gonalons s’interroge. Le capitaine de l’Olympique lyonnais, 10e joueur le plus capé de l’histoire du club, va bientôt discuter avec ses dirigeants à propos de son avenir. Mais dans les colonnes du quotidien local Le Progrès, le milieu de terrain de 28 ans est clair à propos de son état d’esprit : "Je ne veux pas rester à Lyon si les ambitions sont à la baisse. Et on trouvera la meilleure solution. J’ai besoin d’avoir des ambitions en face de moi."

Baromètre Téléfoot : 50% de chances de voir Gonalons quitter Lyon cet été

Maxime Gonalons avait bien failli quitter son club formateur pour Naples il y a quelques saisons. Il est finalement resté. Mais restera-t-il éternellement ? L’international français aime l’OL et assure qu’il "s’y sent bien". Mais à 28 ans, si Lyon n’est pas compétitif, la question d’un départ pour un club étranger plus ambitieux se posera sérieusement. Partir ou rester : le choix est difficile et délicat à pronostiquer à l’heure actuelle.

Laporte, futur taulier de la défense de Chelsea ?

Pendant des mois, les rumeurs faisaient état d’un intérêt intense du FC Barcelone et de Manchester City pour Aymeric Laporte, le défenseur français de l’Athletic Bilbao. Avec le temps, ces bruits se sont devenus moins insistants. Et désormais, c’est Chelsea qui tiendrait la corde d’après ESPN. Antonio Conte voudrait apporter du sang neuf à sa défense centrale. John Terry va tirer sa révérence et Gary Cahill va sur ses 32 ans… Avec Aymeric Laporte, bientôt 23 ans, les Blues disposeraient d’un élément de valeur capable de s’inscrire dans la durée.

Baromètre Téléfoot : 65% de chances de voir Laporte signer à Chelsea cet été



Tôt ou tard, il faudra bien qu’Aymeric Laporte rejoigne un top club, en adéquation avec son niveau actuel et le niveau qu’il pourrait atteindre. Chelsea serait une excellente opportunité. On a vu, à la Juve et avec l’équipe d’Italie, qu’Antonio Conte est l’un des meilleurs coachs du monde. Et ça se confirme chez les Blues. Quelques doutes subsistent autour de Kurt Zouma et de Nathan Aké. Du coup, Aymeric Laporte serait un très bon renfort. Mais attention : sa clause libératoire est de 65 millions d’euros, et elle passera à 70 millions d’euros l’été prochain.

Valdés, un gardien pour sauver City ?

C’est peu dire que Manchester City a souffert en défense pour la première saison de Pep Guardiola au poste d’entraîneur. Joe Hart a été évincé et son remplaçant, Claudio Bravo, n’a pas fait l’affaire. Willy Caballero a dû le suppléer, mais l’Argentin est sur le départ. D’après plusieurs médias anglo-saxons, dont Bleacher Report et ESPN, Guardiola voudrait attirer Victor Valdés, son ancien gardien au FC Barcelone. L’Espagnol ne devrait pas rester à Middlesbrough, relégué en Championship.

Baromètre Téléfoot : 60% de chances de voir Valdés signer à Manchester City cet été

Faute de mieux… Manchester City a besoin d’un gardien sûr, à défaut d’une superstar dans la cage. Joe Hart ne plaît pas à Pep Guardiola, Willy Caballero s’en va et Claudio Bravo déçoit. Les Citizens ont besoin d’un nouveau gardien de confiance, et cela correspond bien à Victor Valdés. A 35 ans, l’ancien Catalan retrouverait son ancien coach et se verrait offrir un défi alléchant. Bien sûr, l’idéal pour City serait d’acheter un gardien talentueux et plus jeune. Mais ces oiseaux sont rares et chers…