Mercato : Grand ménage prévu à Arsenal !

Après encore une saison moyenne sans titre au bout, Arsenal a encore déçu. Arsène Wenger devrait donc se séparer d'une bonne partie du groupe en vue du mercato estival.

N'ayons pas peur des mots. La saison d'Arsenal est un échec. Le club n'arrive pas à concrétiser ses ambitions de départ. Du coup, un vent nouveau va souffler sur l'effectif.

Le temps où Arsenal dominait la Premier League ..





Encore une saison à oublier

Ils espéraient tant aller chercher ce titre après lequel ils courent depuis 2004. Mais encore une fois, les Gunners passent à côté. La politique de recrutement d'Arsène Wenger ne semble ne plus fonctionner. Désormais 3e à égalité de points avec Manchester City mais à 13 longueurs de Leicester, Arsenal est bien loin de ses objectifs. Une saison blanche à oublier.

Longue liste de départ

Selon plusieurs médias anglais, le coach des Gunners,frustré par ce nouvel échec, a décidé de se séparer d'une bonne partie de son effectif. A commencer par Alex Oxlade Chamberlain, pas épargné par les blessures et désormais convoité par Manchester City et Chelsea. Theo Walcott serait aussi sur le départ. Les trois milieux Mathieu Flamini, Tomas Rosicky et Mikel Arteta arrivent en fin de contrat et ne devraient pas être prolongés. Mathieu Debuchy, prêté à Bordeaux, ne devrait pas revenir sur Londres (The Sun). Un peu plus étonnant, Le club laisserait également partir Théo Walcott ainsi que Per Mertesacker.

100 millions d'euros

Malgré ces nombreux départs annoncés dans les médias, en conférence de presse Arsène Wenger a affirmé que le mercato serait calme : " Si vous regardez les trois meilleures équipes, vous verrez qu'elles n'ont pas beaucoup changé. Nous devons renforcer notre équipe, mais ce n'est pas évident de trouver les joueurs malgré l'argent que les clubs anglais auront. Nous travaillons déjà, mais nous devons trouver les joueurs et ce n'est pas facile." Toujours selon la presse britannique, Arsène Wenger disposerait d'un budget de 100 millions d'euros pour combler ces futurs départs. La première recrue dans le viseur des Gunners serait selon la même serait Granit Xhaka le milieu suisse de 23 ans du Borussia Mönchengladbach.