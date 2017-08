Mercato : Jesé quitte le PSG pour Stoke City [officiel]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

L’attaquant espagnol du Paris Saint-Germain va découvrir son troisième club en l’espace d’un an. Le Paris Saint-Germain et Stoke City sont parvenus à un accord pour le prêt de Jesé.

L’Espagnol Jesé quitte donc une nouvelle fois le PSG. Arrivé il y a un an en provenance du Real Madrid, l’attaquant espagnol, déjà prêté lors du dernier mercato hivernal à Las Palmas va de nouveau être prêté, mais cette fois en Premier League.





Jesé prêté une saison à Stoke City

Un temps pressenti pour rejoindre les rangs de la Fiorentina, Jesé va finalement bien découvrir un nouveau championnat mais pas la Serie A. L’attaquant du PSG évoluera en Premier League sous les couleurs de Stoke City. N’ayant pu convaincre Unai Emery de compter sur lui cette saison, il trouve un point de chute dans une équipe qui a perdu lors de la première journée contre Everton (1-0). Il évoluera avec des joueurs comme Bojan, Afellay ou Shakiri.









Stoke, le club avec le plus de vainqueurs de Ligue des Champions en Angleterre

L’an pasé Stoke avait fini 13ème de Premier League avec 41 buts marqués. Jesé aura donc pour objectif de faire monter la formation de Mark Hughues dans la première moitié du classement. Avec son arrivée, l’équipe des Potters réalise une belle performance : il s’agit à présent de la formation de Premier League avec le plus de joueurs ayant remporté la Ligue des Champions.

Jesé a remporté la coupe aux grandes oreilles en 2014 et 2016, et Ibrahim Afellay (FC Barcelone), Bojan Krkic (FC Barcelone), Darren Fletcher (Manchester United), et Xherdan Shakiri (Bayern Munich) ont aussi un C1 à leur palmarès. Ils devancent Chelsea qui n’en compent « que » 4 (David Luiz, Cahill, Pedro et Morata) et Manchester City avec 3 vainqueurs de Ligue des Champions (Bravo, Danilo, et Yaya Touré).