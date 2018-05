Mercato : Le journal espagnol AS évoque un intérêt du PSG pour Ronaldo

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les rumeurs du transfert de Cristiano Ronaldo à Paris ne datent pas d’hier mais elles ont été relancées ces derniers temps par la presse espagnole. AS notamment se fait l’écho d’une supposée volonté parisienne de faire venir le quintuple Ballon d’Or dès cet été pour l’associer à Kylian Mbappé et Neymar.





Un salaire évoqué de 45 millions net

En refusant de clarifier sa position sur son avenir à Madrid quelques instants après la troisième Ligue des Champions consécutive du Real, Cristiano Ronaldo alimente les fantasmes sur son avenir proche. S’il a promis de préciser sa pensée d’ici quelques jours, les médias espagnols notamment se prêtent au jeu des spéculations. Dans son édition du jour, les journalistes de AS croient savoir que le Paris Saint-Germain penserait sérieusement à recruter cet été Cristiano Ronaldo.

Pour cela, les champions de France seraient disposés à utiliser les grands moyens, en l’occurrence donner un salaire conséquent au numéro 7 merengue : le journaliste espagnol Manu Sainz évoque des émoluments annuels à hauteur de 45 millions d’euros pour le Portugais, soit autant que Lionel Messi à Barcelone.









Le problème du fair-play financier

Dans l’hypothèse où Cristiano Ronaldo souhaiterait bel et bien quitter le Real Madrid cet été, il y a deux problèmes qui gêneraient sa sortie. Le premier d’entre eux est son contrat. Lié aux Merengue jusqu’en 2021, sa clause libératoire est estimée à 1 milliard d’euros ! Même si le Real était prêt à négocier une indemnité de transfert plus faible, celle-ci serait toutefois conséquente, et selon AS, le PSG ne serait pas prêt à dépasser 150 millions d’euros pour le quintuple Ballon d’Or.

Mais derrière ces chiffres se cache une autre réalité pour les Champions de France 2018, celle du fair-play financier. Le club de la capitale se doit de surveiller ses dépenses après les transferts de Neymar et Mbappé, ce qui obligerait le PSG à vendre dans un premier temps.









Ronaldo veut-il vraiment partir ?

Mais la véritable question concerne les envies de Ronaldo. Avec le Real il a remporté les trois dernières Ligue des Champions qui lui ont permis d’égaler Lionel Messi au nombre de Ballon d’Or remportés. Il n’est pas illogique de croire que le Portugais a choisi la finale de la Ligue des Champions pour mettre la pression sur le Real Madrid pour renégocier son contrat à la hausse pour devenir le joueur le mieux payé de la planète.

Dernièrement, c'est son absence lors des séances photos pour présenter le nouveau maillot qui a aussi relancé la polémique sur son envie de rester à Madrid la saison prochaine. Mais visiblement, c'est le contrat qui le lie à son sponsor américain à virgule alors que le Real est sponsorisé par la marque aux trois bandes qui explique qu'il n'ait pas posé avec le maillot madrilène 2018/2019.

Lors des festivités organisées à Madrid pour célébrer la 13ème Ligue des Champions du club, Cristiano Ronaldo a semblé moins proche d’un départ que lors de l’après-match contre Liverpool. Si l’on en croit les déclarations du Portugais, c’est dans quelques jours qu’il en dira plus sur ses intentions. Mais même en cas de volonté de départ, encore faudrait-il que le Real soit enclin à le laisser partir…