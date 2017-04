Mercato : la Juve à fond sur Tolisso, Asensio dans le viseur de Liverpool, Crystal Palace sous le charme de M. Sakho

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Tolisso est très courtisé par la Juventus

L'été dernier, son transfert vers Naples était quasi bouclé; Corentin Tolisso devait quitter l'Olympique lyonnais contre une indemnité de 37,5 millions d'euros (+7,5 millions d'euros de bonus). Au dernier moment, le milieu de terrain a changé d'avis. Une bonne nouvelle pour l'OL car Tolisso réalise une excellente saison (14 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Devenu international A avec les Bleus, le milieu polyvalent devrait quitter le cocon lyonnais cet été d'après L'Equipe. Naples pense toujours à lui, les deux clubs de Milan aussi, mais c'est la Juventus qui est la plus avancée sur ce dossier. Des discussions sont menées depuis plusieurs mois. Et la Juve a les moyens de régler les 45 millions d'euros que l'OL réclame à minima pour Tolisso.

Le Baromètre Téléfoot : 65% de chances que Corentin Tolisso signe à la Juventus cet été

L'Olympique lyonnais tient l'occasion de réaliser une énorme plus-value en vendant Corentin Tolisso. Pour rappel, la vente-record reste à ce jour Michael Essien, cédé à Chelsea en 2005 pour 38 millions d'euros. Cette barrière tombera peut-être avec Tolisso et/ou Lacazette. Corentin Tolisso, 22 ans, peut passer au très haut niveau en rejoignant la Juventus, un club stable, ambitieux et brillant en Italie comme en Europe. D'après L'Equipe, Manchester City, Tottenham et dans une moindre mesure Arsenal sont également sur le coup. Mais la Juve est en avance.

Liverpool veut Marco Asensio

A 21 ans, Marco Asensio représente la jeunesse dorée du Real Madrid. L'ailier gauche parvient, pour sa première saison complète chez les Merengue, à gratter du temps de jeu. Et il en profite pour faire bonne impression. En 29 matches, il a déjà marqué 9 buts et donné 3 passes décisives. C'est aussi le jeune international espagnol qui a clôt le quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern en inscrivant le dernier but (4-2 a.p). De quoi taper dans l'oeil de Liverpool. La Cadena Cope et AS affirment que les Reds proposent 50 millions d'euros pour Asensio.

Le Baromètre Téléfoot : 10% de chances que Marco Asensio signe à Liverpool cet été

Le Real Madrid n'est pas vendeur et Marco Asensio ne veut pas partir. Ce dernier est jeune mais il donne déjà entière satisfaction à Zinedine Zidane. Avec les départs programmés de James Rodriguez et Alvaro Morata, le Real ne pourra pas vendre davantage de ses éléments offensifs. Liverpool devra trouver son bonheur ailleurs.

Crystal Palace voudrait vraiment garder Sakho

Le maintien n'est pas mathématiquement assuré, mais Crystal Palace est sur le bon chemin. Les Eagles n'en menaient pas large il y a quelques mois. Mais cet hiver, Mamadou Sakho, placardisé à Liverpool, est arrivé en prêt. Et depuis qu'il est devenu titulaire, le Français porte Crystal Palace. Avec Sakho titulaire, le club affiche un super bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Sam Allardyce, le coach de Palace, couvre d'éloges l'ancien Parisien. "Est-ce qu'on voudrait garder Mama Sakho ? Oui. Est-ce qu'on peut en parler maintenant ? Non, parce que nous ne sommes pas encore sauvés", a-t-il déclaré au Liverpool Echo.

Le Baromètre Téléfoot : 45% de chances que Mamadou Sakho signe à Crystal Palace cet été

Il faut déjà que Crystal Palace se maintienne pour espérer que l'international français reste. Mais il faut aussi voir ce que voudra faire Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui a décidé d'écarter Sakho l'été dernier, alors que le joueur était un de ses hommes de base. Les Reds ont quand même encaissé 40 buts cette saison rien que Premier League jusqu'à présent... D'ailleurs, malgré les déboires de Loris Karius et Simon Mignolet, Klopp affirme qu'il ne s'intéresse pas à Joe Hart (Torino, en prêt de Manchester City). Que voudra faire l'Allemand avec Sakho : le relancer à Liverpool ou l'inviter à partir définitivement ? Sachant que si c'est la deuxième option qui est retenue, le club de la Mersey demandera environ 35 millions d'euros... Mamadou Sakho, c'est faisable pour Crystal Palace, mais c'est un dossier délicat.

Tottenham songe à Costa

Arrivé au Bayern Munich en 2015 pour 30 millions d'euros, Douglas Costa connaît une deuxième saison compliquée en Bavière. Son corps le trahit de temps en temps, et Carlo Ancelotti fait beaucoup tourner son effectif avec ses attaquants et milieux offensifs. L'avenir du Brésilien s'écrit peut-être ailleurs. En début de semaine, La Gazzetta dello Sport évoquait la Juventus comme possible destination. Et d'après le tabloïd britannique Daily Mirror, Tottenham se pencherait aussi sur ce dossier. Les Spurs seraient prêts à proposer 35 millions d'euros.

Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances que Douglas Costa signe à Tottenham cet été

Le Bayern Munich attend toujours de voir si Douglas Costa peut devenir un maillon fort de son effectif dans la durée, comme peuvent l'être Thiago Alcantara, Arturo Vidal, et les vieillissants mais toujours performants Arjen Robben (33 ans) et Franck Ribéry (34 ans). Les Bavarois seront-ils toujours aussi patients ? A voir. Une offre intéressante financièrement peut faire réfléchir les dirigeants.