Mercato - Inter Milan : Kondogbia rebondit à Valence (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Kondogbia revient en Liga





Geoffrey Kondogbia trouve un nouveau point de chute. Désireux de quitter l’Inter Milan, l’international français s’est officiellement engagé avec le club espagnol du Valence CF, lundi en fin d’après-midi. Le milieu de terrain est prêté pour une saison en Espagne. Ce prêt est assorti d’une option d’achat qui serait fixée à 25 millions d’euros selon la presse locale. Cette dernière n'est pas obligatoire a annoncé Mateu Alemany, le directeur général de Valence.





Attendue depuis juillet, l’arrivée de l’ancien joueur du FC Séville et l’Inter a mis du temps à se concrétiser. La faute en premier lieu à Valence, en manque de liquidités pour négocier un gros transfert et par conséquent plus enclin à récupérer un potentiel salaire imposant en prêt. C’est d’ailleurs l’énorme masse salariale de l'effectif du club espagnol qui a ralenti toutes les opérations mercato en juillet.





La "monnaie d’échange" pour Kondogbia se nomme Joao Cancelo. Le Portugais, qui souhaitait de son côté quitter Valence et ne pas évoluer comme milieu offensif, partira lui aussi en prêt au sein du club lombard où il a passé sa visite médicale lundi. Un échange de bons procédés.





Passé au FC Séville lors de la saison 2012/2013, avant de partir à l'AS Monaco, Kondogbia va revenir dans un championnat où il avait montré un excellent niveau.













La réaction de Kondogbia : "L'échange avec Marcelino a été décisif"





"Ce qui m'a convaincu de venir c'est le discours, l'échange avec l'entraîneur (Marcelino Garcia Toral). Il y a eu un bon feeling, des mots clairs de la sincérité. Je pense aussi que j'avais besoin d'un nouveau challenge pour changer. "





"Mon souhait est de rester ici plusieurs années."





"Je suis à disposition de Marcelino pour jouer au Bernabeu (dimanche lors de la 2e journée de Liga, 22h15). Je suis apte physiquement."

















La fiche de Geoffrey Kondogbia





Né à Nemours le 15 février 1993 (24 ans)

1,88m

Gaucher





Poste : Milieu de terrain relayeur / défensif





Parcours





RC Lens - 2011/2012

FC Séville - 2012/2013

AS Monaco - 2013/2015

Internazionale FC - 2015/2017

Valence CF - 2017/...