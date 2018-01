Mercato : Koziello quatre ans et demi au FC Cologne, Ronaldo veut (encore) quitter le Real selon AS

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Ronaldo, en colère, veut rejoindre MU



Cristiano Ronaldo veut quitter le Real Madrid et il l'aurait même annoncé à ses coéquipiers. Voici ce qu'affirme le quotidien As dans son édition du jour. Le journal espagnol soutient que le Portugais veut retourner à Manchester United où il a évolué entre 2003 et 2009 et avec lequel il a remporté le premier de ses cinq Ballons d'Or. La raison de cette nouvelle volte-face? Il estime que Florentino Perez, le président du Real, n'a pas tenu ses promesses quant à une prolongation et une revalorisation de son contrat après la victoire du club en Ligue des champions à la fin de la saison dernière. Des revalorisations toujours pas effectives alors que Ronaldo a multiplié les appels du pied.

Koziello file vers Cologne



Autorisé par son coach Lucien Favre a aller voir si l'herbe serait plus verte ailleurs, Vincent Koziello a apparemment trouvé son bonheur lors de la visite du club allemand du FC Cologne ce dimanche. Si rien n'est encore officiel, le milieu de terrain niçois (22 ans) va donc quitter la Ligue 1 et s'engager en faveur du club, actuel 18ème et lanterne rouge de Bundesliga, pour quatre saisons et demi. Le milieu de terrain niçois était la priorité d'Armin Veh, le directeur exécutif du club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Le Suisse Akanji s'engage avec Dortmund



Le Borussia Dortmund a recruté le défenseur suisse du FC Bâle Manuel Akanji et l'international de 22 ans a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison 2022, a annoncé le club allemand lundi. Le montant de l'indemnité de transfert n'a pas été révélée mais selon des médias allemands, il atteint 21,5 millions d'euros. Akanji, qui était également courtisé par le club anglais de Manchester United, vient ainsi renforcer le secteur défensif de Dortmund, qui n'est pas cette saison à la hauteur de son attaque.