Mercato - L'AC Milan officialise (enfin) l'arrivée de Bonucci et signe le plus grand coup de ce mercato estival

L’AC Milan a officialisé, jeudi, l’arrivée de Leonardo Bonucci en provenance de la Juventus Turin. L’international Italien s’est engagé pour cinq saisons.

Milan frappe un grand coup : Bonucci est Rossonero

Leonardo Bonucci à l’AC Milan. C’était un secret de polichinelle, c’est désormais une réalité. Le club lombard a officialisé l’arrivée du défenseur central, jeudi, en début d’après-midi, et effectué le coup le plus marquant de ce mercato estival. Très actif depuis le début de l’été, l’ACM a affaibli de sa pièce-maîtresse un concurrent direct pour le titre de champion et devancé les gros bonnets européens qui rêvaient d’attirer le défenseur de 30 ans dans ses rangs.

Arrivé à Milan samedi dernier, après l’annonce d’un accord de principe pour son transfert entre la Juventus Turin et l’AC Milan, Bonucci s’est engagé pour cinq saisons (jusqu'au 30 juin 2022) avec le septuple vainqueur de la Ligue des champions. Il restait comme dernier obstacle à sa venue, la traditionnelle visite médicale qui n’a donc pas empêché les deux parties de travailler ensemble.

Dévoilé samedi dernier, après l’annonce de l’accord entre les deux parties, le prix de l’international italien est de 42 millions d’euros. Le Milan réglera cette somme sur trois années civiles, soit 14 millions par an.

La réaction de Vincenzo Montella (communiqué)

"C’est un joueur avec une expérience internationale. Techniquement, je pense que lui et Sergio Ramos sont les défenseurs centraux les plus forts au monde. Pouvoir l’entraîner est un rêve qui devient réalité."





La fiche de Leonardo Bonucci

30 ans / 1,90m

Né le 1er mai 1987

Parcours

2006/2007 - Inter Milan

2007/2008 - Trévise

2008/2009 - Pise

Juillet / août 2009 - Genoa

Août 2009/2010 - Bari

2010/2017 - Juventus Turin

2017 / ... - AC Milan