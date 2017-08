Mercato : l’OM pense à Debuchy, Chelsea vise un attaquant et Bacca s’éloigne définitivement de l’OM

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Bienvenue dans notre chronique Mercato pour faire le point sur les dernières rumeurs de transferts et les intérêts des clubs en France et en Europe. Marseille notamment n’a pas fini son recrutement. Mais les Olympiens ne feront pas signer Bacca qui part pour l’Espagne, alors que Mangala est suivi en Italie et que les Blues de Chelsea recherchent un attaquant.





Marseille pense à Mathieu Debuchy

La grande priorité de l’OM en cette fin de Mercato est de faire venir un ataquant. Mais cela n’empêche pas Rudi Garcia de penser à sa défense. Selon France Football, l’international Français Mathieu Debuchy, qui avait disputé la Coupe du Monde 2014, serait dans le viseur de l’OM. Sous contrat avec Arsenal, le défenseur de 32 ans sait que son temps de jeu avec les Gunners risque de ne pas être conséquent et pourrait voir l’OM comme une belle opportunité.









Chelsea garde un œil sur Bellotti

Malgré la venue de Morata cet été en provenance du Real Madrid, Conte souhaite malgré tout faire venir un attaquant de plus. Selon la presse anglaise, l’entraîneur italien veut faire signer Belotti qu’il suit depuis plusieurs semaines. L’attaquant de 23 ans a inscrit 26 buts en Serie A sous les couleurs du Torino l’an passé.









Bacca quitte le Milan pour Villareal

Si depuis quelques semaines, il était presque sûr que Carlos Bacca allait quitter les Rossoneri, sa destination n’était pas encore connue. Depuis mercredi, c’est désormais officiel, le Colombien s’est engagé avec Villareal . Un temps suivi par l’OM, il rejoint la Liga, où il est prêté avec option d’achat. Entre 2013 et 2015 il avait déjà joué en Espagne mais sous les couleurs du FC Séville avec qui il avait inscrit 34 buts en deux saisons.





Mangala se rapproche de l’Inter

Le club intériste souhaite renforcer sa défense, et selon Skyitalia, Eliaquim Mangala serait l’objectif numéro 1 du club lombard. En manque de temps de jeu à City où Pep Guardiola ne compterait plus sur lui, les Nerazzurri seraient proches d’un accord. Mais la transaction pose problème car la formation italienne souhaite le faire venir en prêt, alors que les Citizens préféreraient un transfert.

Si son départ devait se faire, l'ancien défenseur du FC Porto ne devrait pas évoluer avec son compatriote Geoffrey Kondogbia. Selon la Gazzetta Dello Sport, le milieu de terrain de 24 ans serait sur le point de rejoindre Valence sous la forme d'un prêt avec option d'achat.









