Mercato : L’OM veut prolonger ses cadres, Paris cherche une doublure à Cavani, Bakayoko plait à Mourinho

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour ce mercredi 12 avril, les clubs de Ligue 1 sont concernés par les rumeurs de mercato ! l’Olympique de Marseille, le Paris-Saint-Germain et l’AS Monaco sont en effet les équipes concernées par les infos transferts d’aujourd’hui !





Thauvin vers une revalorisation salariale ?

Convoqué récemment pour la première fois en Bleu, Florian Thauvin pourrait aussi prendre une nouvelle dimension au sein de l’effectif de l’OM. Selon le quotidien l’Equipe, les dirigeants du club ont fixé un rendez-vous avec le joueur pour le mois de mai pour une éventuelle revalorisation salariale ! Le désir d’un faire un élément solide du projet marseillais a poussé les Olympiens à consolider la position de Thauvin, alors que la Lazio Rome s’est montrée intéressé par le profil de l’attaquant.

L’Equipe indique que Yohann Pelé pourrait aussi obtenir à son tour une prolongation et une hausse de salaire, lui a gardé ses cages inviolées à 15 reprises cette saison.





Florian Thauvin ovationné par le Stade Vélodrome





Le PSG cherche la doublure de Cavani

Unai Emery prépare la saison prochaine et après le flop Jesé, l’entraineur espagnol souhaite recruter une doublure à Edinson Cavani, malgré les présences de Guedes et Lo Celso dans l’effectif parisien. Selon Goal, l’ancien entraîneur du FC Séville aurait ciblé le Gunner Lucas Perez. L’ancien joueur du Deportivo la Corogne est en manque de temps de jeu et n’a disputé que deux rencontres de Premier League cette saison avec Arsenal.

Un autre espagnol est dans le viseur d’Emery. Il souhaiterait faire venir Victor Vitolo qu’il a déjà entraîné au FC Séville. L’international Ibérique peut évoluer à droite comme à gauche et pourrait alors constituer une bonne solution pour intégrer le PSG, surtout en cas de départ de Ben Arfa et de Lucas. Reste à savoir si son club sera prêt à le laisser partir.





Bakayoko plait à Mourinho

Il s’agit de l’une des (nombreuses) révélations de la saison côté Monégasque cette saison. Tout récemement convoqué en sélection tricolore, Tiémoué Bakayoko a tapé dans l’œil de nombreux observateurs du football international et la presse anglaise parle ces derniers temps de l’intérêt de Manchester United pour le milieu défensif. Selon The Sun, les Red Devils seraient prêts à mettre 42 millions d’euros sur la table pour convaincre Monaco de lâcher son néo-international français.

A coup sûr il ne s’agira pas du seul joueur du rocher qui va être convoité, et en fonction du nombre des départs, Bakayoko pourrait être bloqué pour ne pas déséquilibrer l’effectif monégasque. Mais José Mourinho pourrait se montrer convaincant.