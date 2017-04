Mercato : Lacazette suivi en Italie, Mandanda et l’OM, Arsenal semble décidé pour Giroud et l’avenir de Lukaku en question !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Pour ce vendredi 14 avril, les attaquants tricolores sont au cœur de notre point mercato, tout comme l’histoire d’amour éternelle entre l’Olympique de Marseille et Steeve Mandanda. Romelu Lukaku a mis les choses au clair sur son avenir !





Naples pense à Lacazette !

Alexandre Lacazette a de très nombreux prétendants, surtout en Premier League, mais son profil plairait à Naples qui songerait à le recruter lors du prochain Mercato estival. C’est en tout cas ce que ce que croit savoir le journal italien Il Mattino. Le deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 serait une alternative très intéressante pour Naples en cas de départ de Mertens. L’intérêt du club italien n’est pas nouveau, cet hiver déjà, l’équipe s’était renseignée sur Alexandre Lacazette.











Olivier Giroud sur le départ ?

L’ancien buteur de Montpellier a perdu sa place dans le 11 de départ (4 titularisations depuis Janvier) et ses jours à Arsenal semblent comptés malgré ses 7 buts en 2017 avec les Gunners. Selon le Daily Mirror, le club aurait validé un bon de sortie pour Olivier Giroud cet été. Toujours à la recherche d’un attaquant, l’OM pourrait alors tenter le coup pour attirer le buteur international tricolore.





La belle réussite d'Olivier Giroud sous le maillot Bleu :





Mandanda à l’OM, Cabaye en reparle

Amis et coéquipiers à Crystal Palace, Yohan Cabaye et Steeve Mandanda ne vivent pas la saison souhaitée. Pour le second, il a perdu sa place de titulaire dans les buts suite à sa blessure et l’ancien gardien de l’OM ignore encore de quoi son avenir sera fait. Un retour à l’OM est-il alors à l’ordre du jour ?

Interrogé à ce sujet, Cabaye laisse planer le doute : « Un retour à l’OM ? Il ne m’a rien dit. Il est en grande forme, il revient très bien, il fait de bons entraînements. Il s’est blessé au mauvais moment, sa situation est assez compliquée, mais je sais qu’il ne lâche pas. » En manque de temps de jeu, et sans garanties pour la suite, Mandanda pourrait malgré tout revenir à Marseille, les prochaines semaines en diront plus, d’autant que le gardien a conservé une belle côte de popularité vers la Canebière.









Lukaku sur le départ !

C’est son propre entraîneur qui l’a annoncé en conférence de presse, Romelu Lukaku ne prolongera pas avec Everton. Ronald Koeman a en effet déclaré que le Belge de 23 ans n’ira pas au-delà de son contrat qui court jusqu’en 2019, de quoi relancer les rumeurs de transferts à son sujet.

L'avant-centre intéresse depuis un certain temps les Blues de Chelsea où il pourrait retrouver son coéquipier de sélection Eden Hazard. Mais le PSG qui recherche encore une doublure à Cavani pourrait tenter le coup et faire une offre pour Lukaku. Celui qui fait partie des six nommés pour le titre de meilleur joueur de Premier League a déjà marqué 23 fois en Premier League cette saison.