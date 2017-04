Mercato: Lacazette vers Dortmund, Bernardo Silva évoque l'après-Monaco, l'OM veut Abdennour

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Dortmund : Aubameyang out, Lacazette in ?



Le Borussia Dortmund se prépare. Après quatre années de bons et loyaux services, il est possible que Pierre-Emerick Aubameyang fasse ses valises cet été, direction le Real Madrid, Manchester City, Arsenal ou une autre grosse écurie capable de débourser assez d'argent pour lui (le BVB en attend au moins 80 millions d'euros). Et d'après l'hebdomadaire allemand Sport Bild, le club de la Ruhr a un joueur dans sa ligne de mire pour remplacer le Gabonais si besoin : Alexandre Lacazette. L'attaquant lyonnais, dont le contrat avec l'OL s'achève en juin 2019, a déjà annoncé qu'il partirait sans doute cet été. Le Borussia le suit depuis déjà plusieurs mois.



Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances que Lacazette signe à Dortmund cet été



Sauf surprise, Lacazette vit ses dernières semaines à Lyon. L'attaquant a fait le tour de la question avec son club formateur et il intéresse plusieurs clubs européens. Dira-t-il oui au BVB ? C'est possible, mais cela dépend aussi du degré d'insistance des autres clubs huppés qui voudront le recruter. De plus, Jean-Michel Aulas demanderait au moins 70 millions d'euros pour le joueur de 25 ans. Or, le Borussia Dortmund se montre assez mesuré côté dépenses. Son transfert record ? André Schürrle l'été dernier pour... 30 millions d'euros.





Bernardo Silva parle de l'Angleterre et de l'Espagne



Bernardo Silva a confirmé son gros potentiel cette saison avec Monaco. Il est tout simplement présenté comme l'un des meilleurs footballeurs de Ligue 1 sur l'exercice en cours. Et ses performances en Ligue des champions sont aussi remarquables. L'ancien joueur de Benfica savoure ce moment de sa carrière sur le Rocher, mais il pense aussi à son avenir. Interrogé par CNN, il confié : "Pour l'instant, je me sens vraiment bien à Monaco. C'est ma troisième saison en France, mais bien sûr, tous les joueurs veulent jouer dans les meilleurs championnats. L'Espagne et l'Angleterre, c'est ce qu'il y a de mieux, et bien sûr que je rêve d'y jouer un jour".



Le Baromètre Téléfoot : 75% de chances que Bernardo Silva quitte Monaco cet été



L'AS Monaco le sait : elle ne pourra pas garder toutes ses pépites indéfiniment. L'excellente saison monégasque a mis en lumière ses meilleurs joueurs, et certains vont partir, car telle est la politique du club : acheter de jeunes joueurs, avoir de bons résultats avec eux, puis les vendre en faisant de grosses plus-values. Fabinho est donné partant. Tiémoué Bakayoko, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy, Thomas Lemar et Kylian Mbappé sont également très demandés. Tous ne partiront pas. Mais pour Bernardo Silva, qui est suivi par les deux Manchester, le Real Madrid ainsi que le Bayern Munich, il est peut-être temps de répondre aux sirènes.





L'OM songe toujours à Abdennour



Cet hiver, il était déjà dans le viseur de Marseille. Aymen Abdennour n'a pas signé, mais l'intérêt marseillais ne s'est pas tari pour autant. Rudi Garcia apprécie toujours le profil du Tunisien, et d'après France Football, l'OM va revenir à la charge pour lui. Le défenseur de Valence connaît bien la Ligue 1 puisqu'il était l'un des meilleurs arrières centraux du championnat lorsqu'il portait le maillot de Monaco. En Espagne, Abdennour a connu une trajectoire sinusoïdale avec les Murcielagos. Le projet marseillais l'intéresserait. Son prix est estimé à 15 millions d'euros.



Le Baromètre Téléfoot : 60% de chances qu'Aymen Abdennour rejoigne l'OM cet été



A 27 ans, Aymen Abdennour se voir proposer un défi très intéressant à l'Olympique de Marseille. Il pourrait avoir plus d'objectifs importants avec l'OM qu'à Valence, un club dont le niveau a sérieusement baissé et qui n'est plus à la lutte pour le trio de tête de la Liga. Son prix n'est pas un frein pour Marseille et son propriétaire Frank McCourt. Mais Everton est aussi sur les rangs, note France Football. Et l'OM multiplie les pistes diverses en vue de la prochaine saison. Mais Abdennour semble être une vraie cible.





Terry, direction Bournemouth ?



Dans un mois, John Terry quittera Chelsea, son club depuis 22 ans. Mais malgré ses 36 printemps, le défenseur ne veut pas entendre parler de retraite. Il assure en avoir encore sous le pied. Et plutôt que de s'exiler en Chine, en MLS, au Qatar, aux Emirats arabes unis ou dans une autre destination exotique, l'ex-international pourrait poursuivre sa carrière en Premier League. Selon le tabloïd Daily Mail, Bournemouth, qui a déjà tenté de se le faire prêter lors du dernier mercato hivernal, est en pole position pour s'attacher ses services cet été.



Le Baromètre Téléfoot : 50% de chances que Terry rejoigne Bournemouth cet été



John Terry n'a aucune raison de se presser. Quand la saison sera terminée et qu'il aura fait ses adieux à Chelsea, il pourra alors se décider. Bournemouth est, sans aucun doute, un challenge plus intéressant sportivement (mais peut-être pas financièrement) que la MLS, la Chine, le Qatar ou les Emirats arabes unis. Mais pour l'heure, les Cherries se battent encore pour se maintenir en Premier League. S'ils y parviennent, Terry viendra peut-être.