Mercato: Lassana Diarra signe officiellement au PSG

Après plusieurs semaines de rumeurs, Lassana Diarra s'est engagé avec le Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat, le milieu de terrain a signé jusqu'en juin 2019. Il portera le n°19 et va renforcer l'entrejeu parisien.

C'est fait ! Dès dimanche, dans Téléfoot, nous vous annoncions un accord oral entre Lassana Diarra et le Paris Saint-Germain. Lundi, le milieu de terrain passait sa visite médicale dans la capitale et rassurait les dirigeants parisiens quant à l'état de son genou gauche. Et ce mercredi, l'affaire a connu sa conclusion : "Lass" s'est engagé avec le leader du championnat de France.

A 32 ans, l'international français (34 sélections), formé au Havre, donne un nouvel élan à sa carrière sinueuse. Après Chelsea, Arsenal, Portsmouth, le Real Madrid, l'Anzhi Makhachkala, le Lokomotiv Moscou, l'Olympique de Marseille et une brève pige à Al-Jazira aux Emirats arabes unis, Lassana Diarra rejoint un club particulier pour lui.



"Je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin rejoindre le club de ma ville natale. Le Paris Saint-Germain représente beaucoup de choses à mes yeux et, avec la dimension internationale qu’il a prise ces dernières années, tous les joueurs rêvent d’y évoluer un jour", déclare-t-il sur le site du PSG.





Le profil de Lassana Diarra était attrayant pour Paris. Durant son passage à l'OM, le Français a montré que malgré son exil russe, il n'avait pas perdu le talent qui avait attiré les géants Chelsea, Arsenal et Madrid. De plus, en rompant son bail avec Al-Jazira, le milieu défensif était libre; une aubaine pour un club soumis aux contraintes du fair-play financier.



Cette saison, Unai Emery connaît quelques soucis pour composer son milieu de terrain. C'est au poste de sentinelle qu'il y a un manque. Le titulaire habituel, Thiago Motta, est souvent absent à cause de soucis physiques. Adrien Rabiot y assure l'intérim, mais ce n'est pas son poste naturel, comme Giovani Lo Celso. Avec Lassana Diarra, voilà Paris doté d'un joueur calibré pour ce poste.

La recrue ne fera pas ses débuts mercredi en Coupe de France contre Guingamp. Diarra, qui portera le n°19 (vacant depuis le départ de Serge Aurier à Tottenham), devrait rapidement apparaître sous ses nouvelles couleurs. "J’ai la chance de pouvoir réaliser ce rêve, de pouvoir connaître l’émotion de jouer au Parc des Princes avec un maillot du PSG sur les épaules. À moi de tout faire, désormais, pour apporter toute mon expérience, toute mon envie de jouer au plus haut niveau et de prouver à mon club qu’il a eu raison de placer sa confiance en moi", confie-t-il.