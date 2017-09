Mercato : Lewandowski serait mécontent au Bayern et rêverait du Real Madrid

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'hypothèse Robert Lewandowski au Real Madrid ? Elle ne date pas d'hier. Elle s'était même plutôt enfouie ces derniers mois. Mais elle a repris de plus bel à en croire nos confrères de chez As.





La stratégie du Bayern

Robert Lewandowski, encore buteur ce week-end en championnat, n'apprécie pas du tout la politique de recrutement du Bayern Munich. Alors que les grosses écuries n'hésitent jamais à investir des sommes d'argent conséquentes sur le marché des transferts, les dirigeants Bavarois apparaissent beaucoup plus avares et attentistes. L'attaquant polonais l'avait fait savoir publiquement, ce qui lui a valu une réprimande du club allemand. Visiblement, il n'est toujours pas calmé.



Il rêve du Real Madrid

L'attitude du Bayern Munich et son manque d'ambition lors des mercato ont visiblement eu raison de Robert Lewandowski. Selon As, le Polonais songerait même sérieusement à quitter la Bundesliga et, si possible, il aimerait rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, la saison prochaine. Il ferait ainsi le forcing pour parvenir à ses fins en vue du mercato d'été 2018.





Rien n'est encore fait

"Lewandowski proche d'un départ au Real Madrid ? Nous ne sommes pas le 1er avril pourtant, non ?" a confié Uli Hoeness, président du Real Madrid, pour démonter très vite la rumeur et éteindre l'incendie. En tout cas, on n'a pas fini de parler de la relation entre Robert Lewandowski et son club, entre qui un divorce n'est pas totalement à exclure. Il reste aussi à voir la position du Real Madrid dans ce dossier. Est-il toujours acheteur ? Rien n'est moins sûr. Car Lewandowski aura 30 ans l'année prochaine.