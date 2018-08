Mercato/ Ligue 1 : l’ASSE, Guingamp et l’OM cherchent à se renforcer

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les clubs français se montrent actifs durant ce Mercato. Les Verts recrutent un défenseur, alors que Guingamp s’intéresse à un Caennais et que l’OM souhaite prolonger l’une de ses valeurs sures.

En cette période, le moins que l’on puisse dire c’est que les clubs français ne chôment pas. Du côté de l’OM, on tente de conserver ses meilleurs joueurs alors que Saint-Etienne fait revenir un défenseur français dans l’hexagone.





Kolodziejczak de retour en France

A 26 ans, Timothée Kolodziejczak va connaître son troisième club français après Nice et Lyon. Le latéral gauche quitte donc le Mexique et les Tigres de Monterrey où il était peu utilisé (8 rencontres) pour rejoindre l’AS Saint-Etienne. Les verts en ont profité pour faire l’annonce sur leur compte twitter à l’aide d’une vidéo où le nom du joueur fait gagner beaucoup de points au scrabble.









Guingamp se penche sur Rodelin

Les journalistes de l’Equipe affirment que l’En Avant Guingamp cherche à se renforcer dans leur secteur offensif. Et les dirigeants Bretons s’intéresseraient de près à Ronny Rodelin. Le joueur du Stade Malherbe de Caen âgé de 28 ans a inscrit 5 buts et délivré 5 passes décisives pour l’équipe normande.









Morgan Sanson vers la prolongation ?

Les journalistes de la Provence affirment dans leur édition du jour que le milieu de terrain Morgan Sanson devrait non seulement être un joueur de l’OM cette saison mais qu’il pourrait en plus être prolongé. Il est lié au club phocéen jusqu’à juin 2021 et la prolongation devrait être annoncée au cours des prochains mois.