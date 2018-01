Mercato: Loïs Diony, joueur le plus cher de l'histoire de Saint-Etienne, annonce son départ à Bristol

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Loïs Diony quitte Saint-Etienne après seulement six mois sous le maillot des Verts. Recruté pour 10 millions d'euros (dont 2 M€ de bonus), l'attaquant annonce son départ pour Bristol City, club anglais de Championship. Il n'a pas marqué un seul but pour l'ASSE.

C'est ce qu'on peut appeler un flop. Six petits mois et puis s'en va. Loïs Diony et Saint-Etienne, c'est déjà terminé. L'attaquant a annoncé son départ, ce mardi 23 janvier. Un transfert qui bouscule un peu le schéma habituel.





"Cela n'a pas fonctionné et je suis le premier déçu"





En effet, Loïs Diony a lui-même annoncé dans la matinée son départ pour Bristol City (Championship, le championnat anglais de deuxième division), et ce avant même que Saint-Etienne et son nouveau club ne s'expriment. Le Martiniquais est passé par son compte Instagram pour dévoiler son futur, sans préciser les conditions de son transfert (prêt, achat, montant ?). A 12h00, les deux clubs n'avaient toujours pas officialisé l'opération.



Dans un message posté en français et en anglais, l'attaquant remercie les fans, les dirigeants et le staff stéphanois. "Cela n'a pas fonctionné et je suis le premier déçu. Mais la vie continue et j'espère que l'équipe retrouvera la place qu'elle mérite", écrit le désormais ex-n°9 des Verts (un numéro porté précédemment par Nolan Roux). Le passage de Diony à l'ASSE restera dans l'histoire du club comme un échec cuisant.

Pas un seul but pour les Verts





Durant le dernier mercato d'été, les dirigeants stéphanois avaient nourri de hautes ambitions en faisant notamment venir Oscar Garcia au poste d'entraîneur pour succéder à Christophe Galtier et en achetant Loïs Diony à Dijon pour 10 millions d'euros (dont 2M€ de bonus). Jamais les Verts n'avaient autant investi sur un joueur. Le précédent record était le transfert de Robert Beric, acheté en 2015 au Rapid Vienne pour 7,5 millions d'euros.



Loïs Diony avait réalisé un exercice remarquable en 2016-2017 sous les couleurs de Dijon. Pour sa première saison en Ligue 1, il avait inscrit 11 buts et distribué 7 passes décisives. De quoi susciter beaucoup d'espoir à Saint-Etienne. Finalement, la greffe n'a jamais pris. Au sein d'un club dans la tourmente (déjà trois entraîneurs différents, 16e en Ligue 1 après 22 journées), Diony n'a pas réussi à s'exprimer. Il n'a marqué aucun but en 16 matches de Ligue 1 et un match de Coupe de France. Il espère rebondir pour sa première expérience à l'étranger.