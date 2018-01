Mercato: Sturridge très courtisé, Rémy n'ira pas à Levante, Piqué prolonge

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

A un peu plus de dix jours de la fin du mercato, les contacts entre les clubs se multiplient et les rumeurs vont bon train. Néanmoins pas de transferts clinquants ce jeudi mais des prolongations comme celles de Gerard Piqué (FC Barcelone) et de Bastian Schweinsteiger (Chicago Fire).