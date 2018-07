Mercato : Luiz Gustavo vers l’OM, l’Inter sur Di Maria et Danilo vers la Juventus

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le mercato a été calme ce week-end mais ça va s'agiter sur la Canebière aujourd'hui...





Luiz Gustavo à l’OM

Après l'arrivée de Valère Germain en provenance de l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille est en passe de signer un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Selon l’Equipe, l’international brésilien Luiz Gustavo, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, est attendu aujourd’hui pour signer un contrat de quatre saisons moyennant 8 millions d’euros. Le milieu de terrain défensif apportera de la solidité à l’effectif entraîné par Rudi Garcia, ainsi que son expérience. Comme nous vous le révélions dans Téléfoot, les dirigeants du club phocéen comptent également accélérer sur le dossier Adil Rami et visent toujours un numéro 9 pour remplacer Gomis. On parle de Carlos Bacca et Stevan Jovetic.



L’Inter sur Di Maria

Alors que le Milan AC s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts, l’Inter Milan, qui dispose aussi d’une belle enveloppe, attend son heure. Le club italien a néanmoins une sacrée cible dans le viseur : Angel Di Maria. À en croire La Répubblica, les dirigeants auraient proposé 50 millions d’euros et Geoffrey Kondogbia au PSG pour arracher l’Argentin. Une rumeur corroborée par le Corriere Dello Sport (qui remplace Geoffrey Kondogbia par Joao Mario dans l’éventuelle transaction), qui ajoute en plus des intérêts pour Adrien Rabiot et Serge Aurier.





Danilo vers la Juventus

La Juventus Turin a visiblement trouvé le remplaçant de Dani Alves : il s’agit de Danilo. Barré par Dani Carvajal au Real Madrid, le latéral droit n’a jamais répondu aux attentes malgré un transfert assez élevé (plus de 30 millions d’euros). Selon As, la Vieille Dame est disposée à mettre 20 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du Brésilien. La Gazetto Dello Sport évoque un contrat juteux avec un salaire atteignant 5 millions d’euros par an. À cela s’ajoute l’opportunité de retrouver Alex Sandro, avec qui il formait une belle paire à Porto.



Galatasaray pioche encore en Ligue 1

Galatasaray est plus que jamais sur tous les fronts ces dernières semaines. Surtout sur celui de la Ligue 1. Non content d’avoir enregistré les arrivées de Younès Belhanda et Bafétimbi Gomis, le club turc envisagerait, selon l’Équipe, d’accueillir Sébastien Corchia. Le LOSC espère 7 ou 8 millions d’euros pour son défenseur et Galatasaray a, pour l’heure, proposer un prêt payant d’un million d’euros assorti d’une option d’achat automatique s’élevant à 4 millions d’euros. Il faudra donc en faire un peu plus pour s’offrir le Français autrement pisté par le FC Séville.





John Terry rebondit à Aston Villa

Figure emblématique des Blues de Chelsea, John Terry va prochainement s’engager avec Aston Villa. Le propriétaire du club relégué en seconde division à l’issue de la saison 2015/2016 a annoncé la nouvelle lui-même via son compte Twitter. L’officialisation ne devrait plus tarder et on parle d’un contrat d’une seule saison.