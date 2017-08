Mercato : Lyon rentre une nouvelle recrue, Cabella s’éloignerait de l’OM, Liverpool pense déjà à 2018 et Chelsea veut piocher à Arsenal

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les derniers jours du Mercato s’annoncent très chargés. En France comme à l’étranger, les clubs tentent de trouver une dernière perle rare pour être compétitifs. L’Olympique lyonnais fait encore parler de lui sur le marché des transferts alors qu’en Premier League, Liverpool et Chelsea veulent se renforcer.





Pape Cheick Diop signe à l’Olympique Lyonnais

Le milieu de terrain du Celta Vigo Pape Cheick Diop s'est s’engagé avec l’OL. Il sera présenté ce mardi midi à la presse et constituera la septième recrue estivale des Rhodaniens. Agé de 19 ans, cet international espagnol des moins de 19 ans devrait s’engager pour 10 millions et 4 en bonus.





Liverpool recrute Naby Keita !

Autre officialisation, celle de l’arrivée du joueur du RB Leipzig Naby Keita à Liverpool. Les Reds ont été séduits par le joueur depuis quelques temps déjà, et ne viennent de trouver un accord avec le milieu de terrain guinéen de 22 ans que dernièrement. Toutefois, il ne rejoindra pas la Mersey cette saison. Le numéro 8 de Leipzig reste dans son club une année encore, et ne portera la tunique rouge de Liverpool qu’en juillet 2018.













Rémy Cabella proche de Saint-Etienne ?

Le milieu de terrain offensif ne sait pas encore s’il sera Marseillais cette saison. Il plairait à Claudio Ranieri et au FC Nantes, mais selon l’Equipe le milieu offensif de l’Olympique de Marseille se serait mis d’accord avec Saint-Etienne. A moins que les Olympiens et Rudi Garcia ne souhaitent le retenir, celui qui a pris part à 3 matchs de l’OM cette saison (pour un but), mais jamais en tant que titulaire pourrait bel et bien quitter la Cannebière.









Chelsea sur le point de recruter Oxlade Chamberlain ?

Arsenal n’est pas sûr de conserver certains de ses cadres à trois jours de la fin du Mercato. Selon Skysport, Oxlade Chamberlain aurait exprimé à ses dirigeants son envie de quitter les Gunners. Les Reds de Liverpool et les Blues de Chelsea seraient intéressés, mais le joueur de 24 ans serait plus proche des Champions d’Angleterre. Selon le média anglais, les deux clubs seraient même tombés d’accord sur une indemnité de transfert de 38 millions d’euros.