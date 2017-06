Mercato - Manchester City lâche 40 millions d’euros pour s’offrir le gardien Ederson Moraes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Le mercato d’été n’a pas encore officiellement ouvert ses portes mais Manchester City fait déjà ses emplettes. Après avoir officialisé l’arrivée de Bernardo Silva en provenance de l’AS Monaco, le club anglais va accueillir un nouveau gardien en la personne d’Ederson Moraes.





Manchester City frappe (encore) un grand coup

Pep Guardiola ne veut pas vivre une seconde saison de rang sans aucun trophée remportée. Alors il a exhorté ses dirigeants de renforcer comme il se doit son équipe. L’an dernier, on se souvient tous de l’imbroglio qui entourait le poste de gardien : indésirable aux yeux du coach espagnol, Joe Hart avait été mis de côté puis remplacé par Claudio Bravo. Sauf que l’ancien portier du FC Barcelone n’a pas donné entièrement satisfaction. Ce faisant, personne ne sera donc étonné de voir Manchester City mettre beaucoup d'argent sur la table pour s’attacher les services d’Ederson Moraes, Brésilien arraché au Benfica Lisbonne. L’officialisation devrait être effective d’ici peu suite à un communiqué envoyé par le club portugais au marché boursier.







40 millions d’euros

Manchester City va dépenser sans compter et il le prouve en réalisant un deuxième transfert très coûteux. Les Citizens vont signer un chèque de 40 millions d’euros pour Ederson Moraes (50 % de cette somme ira dans les caisses du Benfica Lisbonne), sachant qu’ils avaient déjà déboursé 50 millions pour Bernardo Silva (hors bonus pouvant atteindre 20 millions d’euros). Après un rapide calcul, on se rend compte que le club anglais a d’ores et déjà lâché 90 millions d’euros pour renforcer son effectif et intégrer deux joueurs. Et c’est sans doute loin d’être fini.



Deuxième gardien le plus cher de l’Histoire

Au passage, Ederson Moraes devient le deuxième gardien le plus cher de l’Histoire, derrière un certain Gianluigi Buffon (52,8 millions pour passer de Parme à la Juventus Turin) mais devant Manuel Neuer (30 millions pour passer de Schalke 04 au Bayern Munich). Autant dire que le jeune brésilien de 23 ans arrive en Premier League avec une étiquette difficile à porter. La saison dernière, il n’a encaissé que 18 buts et personne n’a fait mieux que lui au sein du championnat portugais. À Manchester City et face à la concurrence de Claudio Bravo, il devra en faire autant.